05 марта 2024

Граждане Таиланда, работающие в Кургане, начнут получать по 750 000 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области подняли зарплату гражданам Таиланда Фото:

В Курганской области с 1 марта изменили зарплату для граждан Таиланда, работающих в регионе. Им установили оплату труда в 750 000 рублей за один квартал. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на совещании по подведению итогов работы управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области.

«С 1 марта 2024 года меняется размер заработной платы для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). С указанной даты размер зарплаты должен составлять 750 000 рублей за один квартал, то есть в среднем 250 000 рублей в месяц», — рассказали URA.RU на совещании.

Отмечается, что, если работодатель не обеспечит иностранных сотрудников такими зарплатами, то он может лишиться права привлекать работников из других стран в качестве ВКС. Журналисту пояснили, что в Курганской области работают восемь высококвалифицированных специалистов из других стран: семь из Таиланда, один из Китая. Они трудятся в физкультурно-оздоровительной и торговой сферах.

Ранее URA.RU писало, что из Курганской области в рамках операции «Нелегал — 2023» выгнали около 200 мигрантов. Всего найдено около тысячи административных нарушений.

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В Курганской области с 1 марта изменили зарплату для граждан Таиланда, работающих в регионе. Им установили оплату труда в 750 000 рублей за один квартал. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на совещании по подведению итогов работы управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области. «С 1 марта 2024 года меняется размер заработной платы для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). С указанной даты размер зарплаты должен составлять 750 000 рублей за один квартал, то есть в среднем 250 000 рублей в месяц», — рассказали URA.RU на совещании. Отмечается, что, если работодатель не обеспечит иностранных сотрудников такими зарплатами, то он может лишиться права привлекать работников из других стран в качестве ВКС. Журналисту пояснили, что в Курганской области работают восемь высококвалифицированных специалистов из других стран: семь из Таиланда, один из Китая. Они трудятся в физкультурно-оздоровительной и торговой сферах. Ранее URA.RU писало, что из Курганской области в рамках операции «Нелегал — 2023» выгнали около 200 мигрантов. Всего найдено около тысячи административных нарушений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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