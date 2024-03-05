Граждане Таиланда, работающие в Кургане, начнут получать по 750 000 рублей

06 марта 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

В Курганской области подняли зарплату гражданам Таиланда Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Курганской области с 1 марта изменили зарплату для граждан Таиланда, работающих в регионе. Им установили оплату труда в 750 000 рублей за один квартал. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на совещании по подведению итогов работы управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области. «С 1 марта 2024 года меняется размер заработной платы для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). С указанной даты размер зарплаты должен составлять 750 000 рублей за один квартал, то есть в среднем 250 000 рублей в месяц», — рассказали URA.RU на совещании. Отмечается, что, если работодатель не обеспечит иностранных сотрудников такими зарплатами, то он может лишиться права привлекать работников из других стран в качестве ВКС. Журналисту пояснили, что в Курганской области работают восемь высококвалифицированных специалистов из других стран: семь из Таиланда, один из Китая. Они трудятся в физкультурно-оздоровительной и торговой сферах. Ранее URA.RU писало, что из Курганской области в рамках операции «Нелегал — 2023» выгнали около 200 мигрантов. Всего найдено около тысячи административных нарушений.

В Курганской области с 1 марта изменили зарплату для граждан Таиланда, работающих в регионе. Им установили оплату труда в 750 000 рублей за один квартал. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на совещании по подведению итогов работы управления по вопросам миграции УМВД по Курганской области. «С 1 марта 2024 года меняется размер заработной платы для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). С указанной даты размер зарплаты должен составлять 750 000 рублей за один квартал, то есть в среднем 250 000 рублей в месяц», — рассказали URA.RU на совещании. Отмечается, что, если работодатель не обеспечит иностранных сотрудников такими зарплатами, то он может лишиться права привлекать работников из других стран в качестве ВКС. Журналисту пояснили, что в Курганской области работают восемь высококвалифицированных специалистов из других стран: семь из Таиланда, один из Китая. Они трудятся в физкультурно-оздоровительной и торговой сферах. Ранее URA.RU писало, что из Курганской области в рамках операции «Нелегал — 2023» выгнали около 200 мигрантов. Всего найдено около тысячи административных нарушений.