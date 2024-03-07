В Казани горит высшее танковое командное училище на Оренбургском тракте

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Пожару присвоен второй ранг возгорания, сообщают СМИ Фото:

Высшее танковое командное училище горит на Оренбургском тракте в Казани. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Казани горит высшее танковое командное училище на Оренбургском тракте», — говорится в материале. Отмечается, что горят казармы. Пожару присвоен второй ранг возгорания. На месте работают спецслужбы. Telegram-канал 112 пишет, что возгорание произошло в комнате на втором этаже.

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Высшее танковое командное училище горит на Оренбургском тракте в Казани. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Казани горит высшее танковое командное училище на Оренбургском тракте», — говорится в материале. Отмечается, что горят казармы. Пожару присвоен второй ранг возгорания. На месте работают спецслужбы. Telegram-канал 112 пишет, что возгорание произошло в комнате на втором этаже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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