Пожару присвоен второй ранг возгорания, сообщают СМИ
Высшее танковое командное училище горит на Оренбургском тракте в Казани. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Казани горит высшее танковое командное училище на Оренбургском тракте», — говорится в материале. Отмечается, что горят казармы. Пожару присвоен второй ранг возгорания. На месте работают спецслужбы. Telegram-канал 112 пишет, что возгорание произошло в комнате на втором этаже.
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