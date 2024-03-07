Екатеринбуржцы потеряли знаменитую надпись Тимофея Ради. Фото

В Екатеринбурге закрыли брезентом работу «Кто мы, откуда, куда идем?»

07 марта 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Арт-объект завесили полотном 7 марта (архивное фото) Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU В центре Екатеринбурга на здании приборостроительного завода закрыли полотном надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Автором арт-объекта является уличный художник Тимофей Радя. Информация об этом появилась в соцсетях. Кто закрыл надпись брезентом, неизвестно. «Теперь Екатеринбург и в этом — „как все“. Скучный, нудный, замусоренный город с понтами и распальцовками», — написал урбанист Дмитрий Москвин в telegram-канале «Коренной екатеринбуржец». Здание принадлежит УГМК. В 2020 году компании разрешили снос части завода. Корпус решили демонтировать ради строительства храма. Фото: telegram-канал «Главный канал Екатеринбурга» [https://t.me/hramnadrame]

В центре Екатеринбурга на здании приборостроительного завода закрыли полотном надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Автором арт-объекта является уличный художник Тимофей Радя. Информация об этом появилась в соцсетях. Кто закрыл надпись брезентом, неизвестно. «Теперь Екатеринбург и в этом — „как все“. Скучный, нудный, замусоренный город с понтами и распальцовками», — написал урбанист Дмитрий Москвин в telegram-канале «Коренной екатеринбуржец». Здание принадлежит УГМК. В 2020 году компании разрешили снос части завода. Корпус решили демонтировать ради строительства храма.