Арт-объект завесили полотном 7 марта (архивное фото)
В центре Екатеринбурга на здании приборостроительного завода закрыли полотном надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Автором арт-объекта является уличный художник Тимофей Радя. Информация об этом появилась в соцсетях.
Кто закрыл надпись брезентом, неизвестно. «Теперь Екатеринбург и в этом — „как все“. Скучный, нудный, замусоренный город с понтами и распальцовками», — написал урбанист Дмитрий Москвин в telegram-канале «Коренной екатеринбуржец».
Здание принадлежит УГМК. В 2020 году компании разрешили снос части завода. Корпус решили демонтировать ради строительства храма.
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