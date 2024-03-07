Екатеринбуржцы потеряли знаменитую надпись Тимофея Ради. Фото

В Екатеринбурге закрыли брезентом работу «Кто мы, откуда, куда идем?»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, арт-объект, кто мы откуда куда мы идем
Арт-объект завесили полотном 7 марта (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга на здании приборостроительного завода закрыли полотном надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Автором арт-объекта является уличный художник Тимофей Радя. Информация об этом появилась в соцсетях.

Кто закрыл надпись брезентом, неизвестно. «Теперь Екатеринбург и в этом — „как все“. Скучный, нудный, замусоренный город с понтами и распальцовками», — написал урбанист Дмитрий Москвин в telegram-канале «Коренной екатеринбуржец».

Здание принадлежит УГМК. В 2020 году компании разрешили снос части завода. Корпус решили демонтировать ради строительства храма.

Фото:

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В центре Екатеринбурга на здании приборостроительного завода закрыли полотном надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?». Автором арт-объекта является уличный художник Тимофей Радя. Информация об этом появилась в соцсетях. Кто закрыл надпись брезентом, неизвестно. «Теперь Екатеринбург и в этом — „как все“. Скучный, нудный, замусоренный город с понтами и распальцовками», — написал урбанист Дмитрий Москвин в telegram-канале «Коренной екатеринбуржец». Здание принадлежит УГМК. В 2020 году компании разрешили снос части завода. Корпус решили демонтировать ради строительства храма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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