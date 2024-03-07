Наука и техника Путин дал поручение Шойгу после встречи с летчицами Путин поручил закладывать в каждую партию самолетов авиатренажеры 07 марта 2024 в 15:27 Размер текста - 17 + Владимир Путин поручил обеспечить полное наличие авиатренажеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу включить авиатренажеры в каждую поставку самолетов государственного оборонного заказа. Российский лидер в данный момент проводит встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. «Необходимо закладывать в каждую партию самолетов авиатренажеры в государственный оборонный заказ», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что все необходимое у страны для этого уже имеется в наличии. Президент отметил, что Россия опередила некоторых своих конкурентов по качеству тренажеров. Сергею Шойгу также было поручено обеспечить наличие тренажеров для всех типов самолетов. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу включить авиатренажеры в каждую поставку самолетов государственного оборонного заказа. Российский лидер в данный момент проводит встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. «Необходимо закладывать в каждую партию самолетов авиатренажеры в государственный оборонный заказ», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что все необходимое у страны для этого уже имеется в наличии. Президент отметил, что Россия опередила некоторых своих конкурентов по качеству тренажеров. Сергею Шойгу также было поручено обеспечить наличие тренажеров для всех типов самолетов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям