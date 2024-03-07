Путин дал поручение Шойгу после встречи с летчицами

Путин поручил закладывать в каждую партию самолетов авиатренажеры
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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
Владимир Путин поручил обеспечить полное наличие авиатренажеров Фото:

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу включить авиатренажеры в каждую поставку самолетов государственного оборонного заказа. Российский лидер в данный момент проводит встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

«Необходимо закладывать в каждую партию самолетов авиатренажеры в государственный оборонный заказ», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что все необходимое у страны для этого уже имеется в наличии. Президент отметил, что Россия опередила некоторых своих конкурентов по качеству тренажеров. Сергею Шойгу также было поручено обеспечить наличие тренажеров для всех типов самолетов.

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Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу включить авиатренажеры в каждую поставку самолетов государственного оборонного заказа. Российский лидер в данный момент проводит встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. «Необходимо закладывать в каждую партию самолетов авиатренажеры в государственный оборонный заказ», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что все необходимое у страны для этого уже имеется в наличии. Президент отметил, что Россия опередила некоторых своих конкурентов по качеству тренажеров. Сергею Шойгу также было поручено обеспечить наличие тренажеров для всех типов самолетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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