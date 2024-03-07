Путин дал поручение Шойгу после встречи с летчицами

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу включить авиатренажеры в каждую поставку самолетов государственного оборонного заказа. Российский лидер в данный момент проводит встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
«Необходимо закладывать в каждую партию самолетов авиатренажеры в государственный оборонный заказ», — заявил Путин. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Он добавил, что все необходимое у страны для этого уже имеется в наличии. Президент отметил, что Россия опередила некоторых своих конкурентов по качеству тренажеров. Сергею Шойгу также было поручено обеспечить наличие тренажеров для всех типов самолетов.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.