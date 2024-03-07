В центре Перми сотрудники ГИБДД дарят водителям-женщинам цветы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт. Пермь
Цветы вместо жезла Фото:

В Перми сотрудники ГИБДД поздравляют женщин с наступающим 8 марта на улицах города. Останавливая машины, они дарят водителям цветы и праздничные пакеты.

«Помимо цветов дамам вручают сладкий приз, открытки, Правила дорожного движения и различные листовки», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Перми. Фотограф агентства запечатлел происходящее на камеру.

Аналогичные акции проходят сегодня и в других городах края. В Лысьве и Ильинском к поздравлениям присоединились дети, которые своими руками сделали праздничные открытки.

Международный аэропорт. Пермь
Сотрудник ДПС высматривает в потоке водителей-женщин
Фото:
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Сегодня страховку сотрудники не требуют
Фото:
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Фото:

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В Перми сотрудники ГИБДД поздравляют женщин с наступающим 8 марта на улицах города. Останавливая машины, они дарят водителям цветы и праздничные пакеты. «Помимо цветов дамам вручают сладкий приз, открытки, Правила дорожного движения и различные листовки», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Перми. Фотограф агентства запечатлел происходящее на камеру. Аналогичные акции проходят сегодня и в других городах края. В Лысьве и Ильинском к поздравлениям присоединились дети, которые своими руками сделали праздничные открытки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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