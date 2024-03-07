Цветы вместо жезла
В Перми сотрудники ГИБДД поздравляют женщин с наступающим 8 марта на улицах города. Останавливая машины, они дарят водителям цветы и праздничные пакеты.
«Помимо цветов дамам вручают сладкий приз, открытки, Правила дорожного движения и различные листовки», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Перми. Фотограф агентства запечатлел происходящее на камеру.
Аналогичные акции проходят сегодня и в других городах края. В Лысьве и Ильинском к поздравлениям присоединились дети, которые своими руками сделали праздничные открытки.
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