В центре Перми сотрудники ГИБДД дарят водителям-женщинам цветы. Фото

07 марта 2024 в 15:55 Размер текста - 17 +

Цветы вместо жезла Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми сотрудники ГИБДД поздравляют женщин с наступающим 8 марта на улицах города. Останавливая машины, они дарят водителям цветы и праздничные пакеты. «Помимо цветов дамам вручают сладкий приз, открытки, Правила дорожного движения и различные листовки», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Перми. Фотограф агентства запечатлел происходящее на камеру. Аналогичные акции проходят сегодня и в других городах края. В Лысьве и Ильинском к поздравлениям присоединились дети, которые своими руками сделали праздничные открытки. Сотрудник ДПС высматривает в потоке водителей-женщин Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сегодня страховку сотрудники не требуют Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Не каждый день инспекторов одаривают широкой улыбкой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми сотрудники ГИБДД поздравляют женщин с наступающим 8 марта на улицах города. Останавливая машины, они дарят водителям цветы и праздничные пакеты. «Помимо цветов дамам вручают сладкий приз, открытки, Правила дорожного движения и различные листовки», — рассказали URA.RU в УГИБДД по Перми. Фотограф агентства запечатлел происходящее на камеру. Аналогичные акции проходят сегодня и в других городах края. В Лысьве и Ильинском к поздравлениям присоединились дети, которые своими руками сделали праздничные открытки.