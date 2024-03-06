06 марта 2024

В ХМАО запустят новые авиарейсы в Дагестан в апреле

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, nordwind airlines, airbus a321, нордвинд
Самолеты Nordwind будут летать из Нижневартовска в Махачкалу два раза в неделю Фото:

В апреле авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Махачкалу (Дагестан). В аэропорту Нижневартовска агентству URA.RU сообщили, что самолеты будут летать два раза в неделю.

«Авиакомпания Nordwind Airlines (ООО „Северный ветер“) подтвердила начало полетов: с 27 апреля она запускает прямой регулярный рейс по маршруту Нижневартовск-Махачкала. Полеты будут выполняться два раза в неделю», — сообщили URA.RU в «Нижневартовск-Аэро».

Пассажиров будут перевозить самолеты Boing 737-800, которые вмещают до 190 пассажиров. В осенне-зимнем сезоне из Нижневартовска в Дагестан летала только компания RedWings. Также в Махачкалу можно добраться из Сургута на самолетах авиакомпании «Победа».

Ранее URA.RU писало, что в июне авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из Нижневартовска в Сочи. Самолеты будут отправляться по средам, четвергам, пятницами и воскресеньям.

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В апреле авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Махачкалу (Дагестан). В аэропорту Нижневартовска агентству URA.RU сообщили, что самолеты будут летать два раза в неделю. «Авиакомпания Nordwind Airlines (ООО „Северный ветер“) подтвердила начало полетов: с 27 апреля она запускает прямой регулярный рейс по маршруту Нижневартовск-Махачкала. Полеты будут выполняться два раза в неделю», — сообщили URA.RU в «Нижневартовск-Аэро». Пассажиров будут перевозить самолеты Boing 737-800, которые вмещают до 190 пассажиров. В осенне-зимнем сезоне из Нижневартовска в Дагестан летала только компания RedWings. Также в Махачкалу можно добраться из Сургута на самолетах авиакомпании «Победа». Ранее URA.RU писало, что в июне авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из Нижневартовска в Сочи. Самолеты будут отправляться по средам, четвергам, пятницами и воскресеньям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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