В ХМАО запустят новые авиарейсы в Дагестан в апреле

В апреле авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Махачкалу (Дагестан). В аэропорту Нижневартовска агентству URA.RU сообщили, что самолеты будут летать два раза в неделю.
«Авиакомпания Nordwind Airlines (ООО „Северный ветер“) подтвердила начало полетов: с 27 апреля она запускает прямой регулярный рейс по маршруту Нижневартовск-Махачкала. Полеты будут выполняться два раза в неделю», — сообщили URA.RU в «Нижневартовск-Аэро».
Пассажиров будут перевозить самолеты Boing 737-800, которые вмещают до 190 пассажиров. В осенне-зимнем сезоне из Нижневартовска в Дагестан летала только компания RedWings. Также в Махачкалу можно добраться из Сургута на самолетах авиакомпании «Победа».
Ранее URA.RU писало, что в июне авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из Нижневартовска в Сочи. Самолеты будут отправляться по средам, четвергам, пятницами и воскресеньям.
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