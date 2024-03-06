Общество Транспорт В ХМАО запустят новые авиарейсы в Дагестан в апреле 07 марта 2024 в 17:35 Размер текста - 17 + Самолеты Nordwind будут летать из Нижневартовска в Махачкалу два раза в неделю Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В апреле авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Махачкалу (Дагестан). В аэропорту Нижневартовска агентству URA.RU сообщили, что самолеты будут летать два раза в неделю. «Авиакомпания Nordwind Airlines (ООО „Северный ветер“) подтвердила начало полетов: с 27 апреля она запускает прямой регулярный рейс по маршруту Нижневартовск-Махачкала. Полеты будут выполняться два раза в неделю», — сообщили URA.RU в «Нижневартовск-Аэро». Пассажиров будут перевозить самолеты Boing 737-800, которые вмещают до 190 пассажиров. В осенне-зимнем сезоне из Нижневартовска в Дагестан летала только компания RedWings. Также в Махачкалу можно добраться из Сургута на самолетах авиакомпании «Победа». Ранее URA.RU писало, что в июне авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из Нижневартовска в Сочи. Самолеты будут отправляться по средам, четвергам, пятницами и воскресеньям. В апреле авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые авиарейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Махачкалу (Дагестан). В аэропорту Нижневартовска агентству URA.RU сообщили, что самолеты будут летать два раза в неделю. «Авиакомпания Nordwind Airlines (ООО „Северный ветер“) подтвердила начало полетов: с 27 апреля она запускает прямой регулярный рейс по маршруту Нижневартовск-Махачкала. Полеты будут выполняться два раза в неделю», — сообщили URA.RU в «Нижневартовск-Аэро». Пассажиров будут перевозить самолеты Boing 737-800, которые вмещают до 190 пассажиров. В осенне-зимнем сезоне из Нижневартовска в Дагестан летала только компания RedWings. Также в Махачкалу можно добраться из Сургута на самолетах авиакомпании «Победа». Ранее URA.RU писало, что в июне авиакомпания Nordwind Airlines запускает прямые рейсы из Нижневартовска в Сочи. Самолеты будут отправляться по средам, четвергам, пятницами и воскресеньям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям