Полиция наказала екатеринбурженку, которая вывела босого сына на улицу зимой

07 марта 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 11 января в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Против екатеринбурженки, которая в январе вывела сына на улицу без обуви, заведено административное дело за ненадлежащее воспитание ребенка. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Екатеринбургские полицейские из подразделения ПДН ОП №12 завели в отношении гражданки административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ. На заседании комиссии ПДН ее предупредили о недопущении подобного поведения», — пояснил Горелых. Также следователи отказались возбуждать против девушки уголовное дело, добавили URA.RU в СУ СК по Свердловской области. Жительница Солнечного микрорайона Екатеринбурга заставила своего сына гулять босиком по снегу вечером 11 января. По одной из версий, таким образом она наказывала своего ребенка за то, что он долго выгуливал собаку. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Против екатеринбурженки, которая в январе вывела сына на улицу без обуви, заведено административное дело за ненадлежащее воспитание ребенка. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Екатеринбургские полицейские из подразделения ПДН ОП №12 завели в отношении гражданки административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ. На заседании комиссии ПДН ее предупредили о недопущении подобного поведения», — пояснил Горелых. Также следователи отказались возбуждать против девушки уголовное дело, добавили URA.RU в СУ СК по Свердловской области. Жительница Солнечного микрорайона Екатеринбурга заставила своего сына гулять босиком по снегу вечером 11 января. По одной из версий, таким образом она наказывала своего ребенка за то, что он долго выгуливал собаку. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.