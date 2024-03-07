Происшествия Предприятие «Северстали» в Череповце работает в штатном режим после атаки БПЛА 07 марта 2024 в 17:38 Размер текста - 17 + Атака БПЛА не повлияла на работу завода «Северстали», заявил Георгий Филимонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После нападения беспилотника предприятие «Северсталь» в Череповце продолжает свою работу в штатном режиме. Об этом рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. «Предприятие „Северстали“ работает в штатном режиме», — передает слова Филимонова ТАСС. Он подчеркнул, что атака БПЛА не повлияла на нормальную работу завода. Жители Череповца 7 марта сообщали о взрыве в районе Череповецкого металлургического завода, который принадлежит «Северстали». Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют. После нападения беспилотника предприятие «Северсталь» в Череповце продолжает свою работу в штатном режиме. Об этом рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. «Предприятие „Северстали“ работает в штатном режиме», — передает слова Филимонова ТАСС. Он подчеркнул, что атака БПЛА не повлияла на нормальную работу завода. Жители Череповца 7 марта сообщали о взрыве в районе Череповецкого металлургического завода, который принадлежит «Северстали». Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям