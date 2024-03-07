Предприятие «Северстали» в Череповце работает в штатном режим после атаки БПЛА

Атака БПЛА не повлияла на работу завода «Северстали», заявил Георгий Филимонов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
После нападения беспилотника предприятие «Северсталь» в Череповце продолжает свою работу в штатном режиме. Об этом рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
«Предприятие „Северстали“ работает в штатном режиме», — передает слова Филимонова ТАСС. Он подчеркнул, что атака БПЛА не повлияла на нормальную работу завода.
Жители Череповца 7 марта сообщали о взрыве в районе Череповецкого металлургического завода, который принадлежит «Северстали». Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.
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