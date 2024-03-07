Предприятие «Северстали» в Череповце работает в штатном режим после атаки БПЛА

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Атака БПЛА не повлияла на работу завода «Северстали», заявил Георгий Филимонов Фото:
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После нападения беспилотника предприятие «Северсталь» в Череповце продолжает свою работу в штатном режиме. Об этом рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«Предприятие „Северстали“ работает в штатном режиме», — передает слова Филимонова ТАСС. Он подчеркнул, что атака БПЛА не повлияла на нормальную работу завода.

Жители Череповца 7 марта сообщали о взрыве в районе Череповецкого металлургического завода, который принадлежит «Северстали». Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.

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После нападения беспилотника предприятие «Северсталь» в Череповце продолжает свою работу в штатном режиме. Об этом рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. «Предприятие „Северстали“ работает в штатном режиме», — передает слова Филимонова ТАСС. Он подчеркнул, что атака БПЛА не повлияла на нормальную работу завода. Жители Череповца 7 марта сообщали о взрыве в районе Череповецкого металлургического завода, который принадлежит «Северстали». Пострадавшие в результате инцидента отсутствуют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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