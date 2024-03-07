Федеральные власти выделили 320 млн рублей на ремонт дорог в курганском округе

В Шумихе приведут в порядок 17 км дорог в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2024 году на ремонт дорог в Шумихе Курганской области потратят 320 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего будет отремонтировано 17 километров дорог, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

«В Шумихе в этом году запланировано привести к нормативу почти 17 км дорог. На это привлечено 320 млн рублей в рамках национального проекта „Безопасные качественные дороги“, который инициировал президент страны», — говорится в сообщении регионального правительства.

Один из участков протяженностью пять километров расположен на подъезде к окружному центру. В 2023 году подрядчик провел работы по фрезерованию и укладке выравнивающих и нижних слоев асфальтобетонного покрытия. В этом году будет заниматься устройством верхних слоев этого участка дороги.

По словам гендиректора подрядной организации АО «Варгашинское ДРСП» Ивана Ситникова, контрактом предусмотрены четыре остановочных комплекса. На двух остановочных комплексах поставят автономное освещение. Для безопасности пешеходов будут организованы шесть переходов с системой светофоров с мигающей подсветкой. Работы начнут в начале мая после схода снега, срок работ по контракту — до 31 июля. Директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова побывала в Шумихе и проверила готовность подрядчиков перед началом дорожного сезона.