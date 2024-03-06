06 марта 2024

Цены на водку в ХМАО взлетели на 10%

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Тюмень, водка, крепкие напитки, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное, крепкий алкоголь
По сравнению с прошлым годом водка в ХМАО подорожала более чем на 10% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость литра водки по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 10%. В среднем по региону алкогольный напиток подорожал до 763 рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.

«Средняя стоимость литра водки по ХМАО к началу марта составляет более 763 рублей. Год назад в это время цены спиртного были около 686 рублей. Рост составил более 10%», — следует из данных исследования.

Среди крупнейших городов региона самую дорогую водку сейчас продают в Ханты-Мансийске. В среднем за литр спиртного в здешних магазинах просят почти 800 рублей. А самый дешевый алкоголь в ХМАО, согласно статистике, находится в Нижневартовске — около 708 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, как подорожали продукты в югорских магазинах в начале 2024 года. Тогда больше всего выросли цены на овощи и кондитерские изделия.

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В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость литра водки по сравнению с прошлым годом выросла более чем на 10%. В среднем по региону алкогольный напиток подорожал до 763 рублей. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «Средняя стоимость литра водки по ХМАО к началу марта составляет более 763 рублей. Год назад в это время цены спиртного были около 686 рублей. Рост составил более 10%», — следует из данных исследования. Среди крупнейших городов региона самую дорогую водку сейчас продают в Ханты-Мансийске. В среднем за литр спиртного в здешних магазинах просят почти 800 рублей. А самый дешевый алкоголь в ХМАО, согласно статистике, находится в Нижневартовске — около 708 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, как подорожали продукты в югорских магазинах в начале 2024 года. Тогда больше всего выросли цены на овощи и кондитерские изделия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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