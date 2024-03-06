06 марта 2024

В избиркоме ЯНАО раскрыли причину дефицита бюллетеней

В ТИК Ноябрьска (ЯНАО) завезут дополнительные бюллетени
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы- 2021. Курган , выборы, урна, топ, избирательный участок, звездочка, голосование, бюллетень
Избирком Ноябрьска проведет перераспределение бюллетеней Фото:

В территориальной избирательной комиссии Ноябрьска столкнулись с нехваткой бюллетеней для голосования. В ведомстве пояснили, что дефицит вызван расширением списка голосующих по месту фактического пребывания — к ним могут относится пациенты больниц, военнослужащие, лица содержащихся под стражей и вахтовые работники.

«В связи с ожиданием большого числа избирателей, работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список избирателей в соответствии с нормами законодательства, а также избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, дано разрешение увеличить количество передаваемых участковым комиссиям избирательных бюллетеней для голосования на выборах», — говорится в сообщении на сайте ИК ЯНАО.

Представители избирательной комиссии Ноябрьска пояснили корреспонденту агентства, что подобные изменения могут последовать и в будущем — избиратели смогут подать заявление о голосовании по месту пребывания до 11 марта. Недостающие бюллетени будут поставляться за счет перераспределения между другими УИК Ноябрьска.

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В территориальной избирательной комиссии Ноябрьска столкнулись с нехваткой бюллетеней для голосования. В ведомстве пояснили, что дефицит вызван расширением списка голосующих по месту фактического пребывания — к ним могут относится пациенты больниц, военнослужащие, лица содержащихся под стражей и вахтовые работники. «В связи с ожиданием большого числа избирателей, работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список избирателей в соответствии с нормами законодательства, а также избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, дано разрешение увеличить количество передаваемых участковым комиссиям избирательных бюллетеней для голосования на выборах», — говорится в сообщении на сайте ИК ЯНАО. Представители избирательной комиссии Ноябрьска пояснили корреспонденту агентства, что подобные изменения могут последовать и в будущем — избиратели смогут подать заявление о голосовании по месту пребывания до 11 марта. Недостающие бюллетени будут поставляться за счет перераспределения между другими УИК Ноябрьска.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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