В избиркоме ЯНАО раскрыли причину дефицита бюллетеней

В ТИК Ноябрьска (ЯНАО) завезут дополнительные бюллетени

07 марта 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Избирком Ноябрьска проведет перераспределение бюллетеней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В территориальной избирательной комиссии Ноябрьска столкнулись с нехваткой бюллетеней для голосования. В ведомстве пояснили, что дефицит вызван расширением списка голосующих по месту фактического пребывания — к ним могут относится пациенты больниц, военнослужащие, лица содержащихся под стражей и вахтовые работники. «В связи с ожиданием большого числа избирателей, работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список избирателей в соответствии с нормами законодательства, а также избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, дано разрешение увеличить количество передаваемых участковым комиссиям избирательных бюллетеней для голосования на выборах», — говорится в сообщении на сайте ИК ЯНАО. Представители избирательной комиссии Ноябрьска пояснили корреспонденту агентства, что подобные изменения могут последовать и в будущем — избиратели смогут подать заявление о голосовании по месту пребывания до 11 марта. Недостающие бюллетени будут поставляться за счет перераспределения между другими УИК Ноябрьска.

В территориальной избирательной комиссии Ноябрьска столкнулись с нехваткой бюллетеней для голосования. В ведомстве пояснили, что дефицит вызван расширением списка голосующих по месту фактического пребывания — к ним могут относится пациенты больниц, военнослужащие, лица содержащихся под стражей и вахтовые работники. «В связи с ожиданием большого числа избирателей, работающих вахтовым методом и имеющих право на включение в список избирателей в соответствии с нормами законодательства, а также избирателей, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, дано разрешение увеличить количество передаваемых участковым комиссиям избирательных бюллетеней для голосования на выборах», — говорится в сообщении на сайте ИК ЯНАО. Представители избирательной комиссии Ноябрьска пояснили корреспонденту агентства, что подобные изменения могут последовать и в будущем — избиратели смогут подать заявление о голосовании по месту пребывания до 11 марта. Недостающие бюллетени будут поставляться за счет перераспределения между другими УИК Ноябрьска.