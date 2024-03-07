Жители ХМАО стали скупать путевки в Турцию ради отелей в пещерах

У жителей ХМАО набирает популярность отдых в пещерных отелях Каппадокии

08 марта 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

У югорчан набирает популярность отдых в пещерных отелях Каппадокии (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирают популярность туры на турецкие курорты в Каппадокию. Югорчане выбирают это направление из-за местных отелей в скалах и полетах на воздушных шарах. Туристический тренд URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий Soloway Еленой Соловьевой. «По Турции многие сейчас спрашивают Стамбул и Каппадокию. Последняя раскручена за счет своих мест с воздушными шарами. Многие туда едут именно из-за них и за интересным скалистым ландшафтом. Отели там построены прямо в пещерах. Но туда лучше ближе к лету ехать, когда потеплее», — поясняет журналисту агентства Соловьева. По словам турагента, в Каппадокию югорчане едут преимущественно на несколько дней, а некоторые совмещают туры с поездками в Стамбул ради городских экскурсий и шоппинга. «В Каппадокию едут в основном на два-три дня. Воздушные шары, кстати, сейчас везде летают и везде популярны. По России тоже много таких мест, например, в Москве или Суздале», — рассказывает турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО подскочил спрос на отдых во Вьетнаме. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане выбирают это направление из-за чистых пляжей и тихих курортов.

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирают популярность туры на турецкие курорты в Каппадокию. Югорчане выбирают это направление из-за местных отелей в скалах и полетах на воздушных шарах. Туристический тренд URA.RU обсудило с руководителем агентства путешествий Soloway Еленой Соловьевой. «По Турции многие сейчас спрашивают Стамбул и Каппадокию. Последняя раскручена за счет своих мест с воздушными шарами. Многие туда едут именно из-за них и за интересным скалистым ландшафтом. Отели там построены прямо в пещерах. Но туда лучше ближе к лету ехать, когда потеплее», — поясняет журналисту агентства Соловьева. По словам турагента, в Каппадокию югорчане едут преимущественно на несколько дней, а некоторые совмещают туры с поездками в Стамбул ради городских экскурсий и шоппинга. «В Каппадокию едут в основном на два-три дня. Воздушные шары, кстати, сейчас везде летают и везде популярны. По России тоже много таких мест, например, в Москве или Суздале», — рассказывает турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО подскочил спрос на отдых во Вьетнаме. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что югорчане выбирают это направление из-за чистых пляжей и тихих курортов.