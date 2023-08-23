23 августа 2023

У жителей ХМАО подскочил спрос на дешевый отдых во Вьетнаме

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане едут во Вьетнам из-за низких цен Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа становится популярным отдых во Вьетнаме. Югорчане выбирают это туристическое направление из-за более низких цен по сравнению с другими азиатскими курортами. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских турагентств.

«По Вьетнаму люди соскучились после пандемии. Сейчас в основном летают через Казахстан. Выходит дешевле, чем Таиланд, например. И там на месте все подешевле, те же фрукты и морепродукты. Поэтому, чтобы посмотреть Азию, туда едут», — рассказывает владелица агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева.

По словам туроператоров, десятидневный тур с проживанием в топовых отелях Вьетнама обойдется югорчанам в 70 тысяч рублей на человека. Отдых в Таиланде по аналогичным параметрам будет стоить более 100 тысяч. «Во Вьетнаме потрясающие пляжи, тихие курорты и чистое море. Плюс там хорошая застройка — отели новые и дешевые. Все хорошо, за исключением логистики. Единственное, сейчас появился прямой рейс из Иркутска. Но в основном летают через Казахстан», — добавляет турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли способ сэкономить в отпуске на Мальдивах. Из-за сезона дождей в это время отели делают скидки туристам.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа становится популярным отдых во Вьетнаме. Югорчане выбирают это туристическое направление из-за более низких цен по сравнению с другими азиатскими курортами. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских турагентств. «По Вьетнаму люди соскучились после пандемии. Сейчас в основном летают через Казахстан. Выходит дешевле, чем Таиланд, например. И там на месте все подешевле, те же фрукты и морепродукты. Поэтому, чтобы посмотреть Азию, туда едут», — рассказывает владелица агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. По словам туроператоров, десятидневный тур с проживанием в топовых отелях Вьетнама обойдется югорчанам в 70 тысяч рублей на человека. Отдых в Таиланде по аналогичным параметрам будет стоить более 100 тысяч. «Во Вьетнаме потрясающие пляжи, тихие курорты и чистое море. Плюс там хорошая застройка — отели новые и дешевые. Все хорошо, за исключением логистики. Единственное, сейчас появился прямой рейс из Иркутска. Но в основном летают через Казахстан», — добавляет турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли способ сэкономить в отпуске на Мальдивах. Из-за сезона дождей в это время отели делают скидки туристам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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