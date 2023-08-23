У жителей ХМАО подскочил спрос на дешевый отдых во Вьетнаме

24 августа 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Югорчане едут во Вьетнам из-за низких цен Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU У жителей Ханты-Мансийского автономного округа становится популярным отдых во Вьетнаме. Югорчане выбирают это туристическое направление из-за более низких цен по сравнению с другими азиатскими курортами. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских турагентств. «По Вьетнаму люди соскучились после пандемии. Сейчас в основном летают через Казахстан. Выходит дешевле, чем Таиланд, например. И там на месте все подешевле, те же фрукты и морепродукты. Поэтому, чтобы посмотреть Азию, туда едут», — рассказывает владелица агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. По словам туроператоров, десятидневный тур с проживанием в топовых отелях Вьетнама обойдется югорчанам в 70 тысяч рублей на человека. Отдых в Таиланде по аналогичным параметрам будет стоить более 100 тысяч. «Во Вьетнаме потрясающие пляжи, тихие курорты и чистое море. Плюс там хорошая застройка — отели новые и дешевые. Все хорошо, за исключением логистики. Единственное, сейчас появился прямой рейс из Иркутска. Но в основном летают через Казахстан», — добавляет турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли способ сэкономить в отпуске на Мальдивах. Из-за сезона дождей в это время отели делают скидки туристам.

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа становится популярным отдых во Вьетнаме. Югорчане выбирают это туристическое направление из-за более низких цен по сравнению с другими азиатскими курортами. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями югорских турагентств. «По Вьетнаму люди соскучились после пандемии. Сейчас в основном летают через Казахстан. Выходит дешевле, чем Таиланд, например. И там на месте все подешевле, те же фрукты и морепродукты. Поэтому, чтобы посмотреть Азию, туда едут», — рассказывает владелица агентства путешествий SoloWay Елена Соловьева. По словам туроператоров, десятидневный тур с проживанием в топовых отелях Вьетнама обойдется югорчанам в 70 тысяч рублей на человека. Отдых в Таиланде по аналогичным параметрам будет стоить более 100 тысяч. «Во Вьетнаме потрясающие пляжи, тихие курорты и чистое море. Плюс там хорошая застройка — отели новые и дешевые. Все хорошо, за исключением логистики. Единственное, сейчас появился прямой рейс из Иркутска. Но в основном летают через Казахстан», — добавляет турагент компании «Семь чудес» Елена Моисеенко. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли способ сэкономить в отпуске на Мальдивах. Из-за сезона дождей в это время отели делают скидки туристам.