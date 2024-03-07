Швеция вступила в НАТО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, финляндия, флаг, швеция,  stock
Швеция официально присоединилась к НАТО, заявили в Госдепе Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Швеция официально стала членом НАТО после вступления в силу протокола о ее присоединении к этой организации. Об этом рассказали в Госдепартаменте США.

«Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу», — говорится в сообщении Госдепа. Швеция стала 32-м членом Североатлантического альянса.

Протокол о присоединении Швеции к НАТО
Протокол о присоединении Швеции к НАТО
Фото:

Официальная церемония вступления Швеции в альянс пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где будет поднят шведский флаг. Это событие ознаменует начало членства Швеции в НАТО после ратификации заявки со стороны Венгрии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Швеция официально стала членом НАТО после вступления в силу протокола о ее присоединении к этой организации. Об этом рассказали в Госдепартаменте США. «Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу», — говорится в сообщении Госдепа. Швеция стала 32-м членом Североатлантического альянса. Официальная церемония вступления Швеции в альянс пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где будет поднят шведский флаг. Это событие ознаменует начало членства Швеции в НАТО после ратификации заявки со стороны Венгрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...