Швеция официально присоединилась к НАТО, заявили в Госдепе
новость из сюжетаШвеция и Финляндия вступают в НАТО
Швеция официально стала членом НАТО после вступления в силу протокола о ее присоединении к этой организации. Об этом рассказали в Госдепартаменте США.
«Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу», — говорится
Протокол о присоединении Швеции к НАТО
Официальная церемония вступления Швеции в альянс пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где будет поднят шведский флаг. Это событие ознаменует начало членства Швеции в НАТО после ратификации заявки со стороны Венгрии.
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