Швеция вступила в НАТО. Скрин

07 марта 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Швеция официально присоединилась к НАТО, заявили в Госдепе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Швеция официально стала членом НАТО после вступления в силу протокола о ее присоединении к этой организации. Об этом рассказали в Госдепартаменте США. «Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу», — говорится в сообщении Госдепа. Швеция стала 32-м членом Североатлантического альянса. Протокол о присоединении Швеции к НАТО Фото: скриншот URA.RU Официальная церемония вступления Швеции в альянс пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где будет поднят шведский флаг. Это событие ознаменует начало членства Швеции в НАТО после ратификации заявки со стороны Венгрии.

Швеция официально стала членом НАТО после вступления в силу протокола о ее присоединении к этой организации. Об этом рассказали в Госдепартаменте США. «Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу», — говорится в сообщении Госдепа. Швеция стала 32-м членом Североатлантического альянса. Официальная церемония вступления Швеции в альянс пройдет в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где будет поднят шведский флаг. Это событие ознаменует начало членства Швеции в НАТО после ратификации заявки со стороны Венгрии.