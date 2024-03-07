Студентов УрФУ предупредили об эпидемии опасного заболевания

Студенты Уральского федерального университета (УрФУ) получили письма из-за подъема заболеваемости коклюшем в регионе. Руководство учреждения просит студентов соблюдать необходимые меры профилактики, рассказали URA.RU учащиеся вуза.
«Письма пришли на почту. Нас уведомили о росте инфекции в Свердловской области и напомнили о мерах профилактики коклюша. Призвали носить медицинские маски, проветривать помещения и проводить влажную уборку», — пояснил один из студентов.
В пресс-службе УрФУ отметили URA.RU, что было проведено обычное профилактическое мероприятие. «Такие же [письма] были и по ОРВИ, и по гриппу, и по кори», — добавили в вузе.
Коклюш — острое инфекционное заболевание дыхательных путей. При коклюше появляется спазматический кашель. В тяжелых случаях возможен летальный исход
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