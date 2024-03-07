Парень оставил злобные сообщения в одном из чатов в Telegram Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студент-мигрант в соцсетях напугал остальных студентов Уральского федерального университета (УрФУ). Он написал, что «убьет любого, кто зайдет к нему в комнату».

Сообщения парень оставил в одном из чатов общежития в Новокольцовском районе Екатеринбурга. «Кому-либо запрещено приходить в мою комнату. Я заставлю его пожалеть о том дне, когда мать родила его, потому что я сумасшедший и у меня нет мозгов», — написал студент. Он добавил, что избил охранника, а в следующий раз пообещал, что нападет на него с топором.

«К сожалению, я выписан из психиатрической больницы. Имею справку о том, что я психически болен, и не несу ответственности за свои действия», — добавил он.

Одна из студенток сообщила URA.RU, что парня уже забрали полицейские. «Мне сказали, что он из первого общежития. Его увезли, подозревают в экстремизме», — пояснила девушка.

В пресс-службе УрФУ попросили отправить запрос на почту. Ответ будет опубликован при получении. Также агентство обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Скрин: соцсети