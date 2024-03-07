Как выглядит блок НАТО после вступления Швеции. Карта

Швеция официально вступила в НАТО

07 марта 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Швеция стала 32-м членом НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Швеция стала 32-м членом НАТО после вступления в силу протокола о ее присоединении к организации. URA.RU в своем материале рассказывает о том, что представляет собой Североатлантический альянс, историю его создания и состав государств-членов. Что такое НАТО НАТО — военно-политический блок, объединяющий страны Европы, США и Канаду. В настоящее время НАТО включает 32 страны. Роль организации включает обеспечение безопасности и сдерживание агрессии в отношении любого государства-члена. Общие военные траты членов НАТО составляют более 57% общемирового объема. История НАТО Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен указал, что альянс был создан для защиты Европы от советского вторжения. НАТО была основана в 1949 году на базе Брюссельского пакта, заключенного в марте 1948 года. С момента своего основания НАТО была ориентирована на противодействие СССР и странам-участникам Варшавского договора. Затем были различные этапы расширения, включая присоединение Греции и Турции в 1952 году, а также Франции, Испании и других стран в последующие годы. НАТО активно участвовала в различных операциях, включая конфликты на Балканах, в Афганистане и Ливии. Также организация применила статью №5 Североатлантического договора в ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 года. В последние годы НАТО расширилась в связи с присоединением различных стран, таких как Черногория, Северная Македония и другие. Страны-члены НАТО Изначально организацию составляли 12 стран-основателей: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Исландия, не имеющая регулярных сухопутных сил, присоединилась с условием участия своих добровольцев в миротворческих миссиях. После основания НАТО последовали серии расширений: первое расширение в 1952 году включило Грецию и Турцию.

второе расширение в 1955 году принесло присоединение Западной Германии.

третье расширение в 1982 году ознаменовалось присоединением Испании.

четвертое расширение в 1999 году включило Венгрию, Польшу и Чехию.

пятое расширение в 2004 году привело к вступлению Болгарии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Словении и Эстонии.

шестое расширение в 2009 году принесло в НАТО Албанию и Хорватию.

седьмое расширение в 2017 году включило Черногорию.

восьмое расширение в 2020 году добавило в альянс Северную Македонию. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года. Швеция стала 32-м членом альянса после Финляндии, присоединившейся в апреле 2023 года. Начальный отказ Турции и Венгрии от одобрения заявки шведских властей на вступление в альянс был преодолен после переговоров и установления дополнительных условий. Страны-члены НАТО на карте Европы Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Швеция стала 32-м членом НАТО после вступления в силу протокола о ее присоединении к организации. URA.RU в своем материале рассказывает о том, что представляет собой Североатлантический альянс, историю его создания и состав государств-членов. НАТО — военно-политический блок, объединяющий страны Европы, США и Канаду. В настоящее время НАТО включает 32 страны. Роль организации включает обеспечение безопасности и сдерживание агрессии в отношении любого государства-члена. Общие военные траты членов НАТО составляют более 57% общемирового объема. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен указал, что альянс был создан для защиты Европы от советского вторжения. НАТО была основана в 1949 году на базе Брюссельского пакта, заключенного в марте 1948 года. С момента своего основания НАТО была ориентирована на противодействие СССР и странам-участникам Варшавского договора. Затем были различные этапы расширения, включая присоединение Греции и Турции в 1952 году, а также Франции, Испании и других стран в последующие годы. НАТО активно участвовала в различных операциях, включая конфликты на Балканах, в Афганистане и Ливии. Также организация применила статью №5 Североатлантического договора в ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 года. В последние годы НАТО расширилась в связи с присоединением различных стран, таких как Черногория, Северная Македония и другие. Изначально организацию составляли 12 стран-основателей: Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Исландия, не имеющая регулярных сухопутных сил, присоединилась с условием участия своих добровольцев в миротворческих миссиях. После основания НАТО последовали серии расширений: Протокол о присоединении Швеции к НАТО вступил в силу 7 марта 2024 года. Швеция стала 32-м членом альянса после Финляндии, присоединившейся в апреле 2023 года. Начальный отказ Турции и Венгрии от одобрения заявки шведских властей на вступление в альянс был преодолен после переговоров и установления дополнительных условий.