Мэр из ХМАО получил годовую премию, проработав 1,5 месяца

Дмитрий Горбунов, глава политически неспокойного Пыть-Яха, известного громкими отставками и скандалами в думе, получил премию по итогам года, проработав на посту всего 1,5 месяца. Вознаграждение по результатам работы получил и его предшественник Александр Морозов, который в 2023 году провел в кресле главы чуть больше десяти месяцев.
«Вопрос о премировании мэров обсуждался на заседании комитета по бюджету. В документации к заседанию указано, что в списке оба градоначальника», — гласит информация на сайте думы.
Дума одобрила эффективность обоих мэров, которые получат вознаграждение в размере одного оклада, квалификационных выплат и северных надбавок. По последним открытым данным (2022 год), средний ежемесячный доход градоначальника Пыть-Яха — 400 тысяч рублей.
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