Мэр из ХМАО получил годовую премию, проработав 1,5 месяца

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В Пыть-Яхе старый и новый мэры получили премию за эффективность
В Пыть-Яхе старый и новый мэры получили премию за эффективность Фото:

Дмитрий Горбунов, глава политически неспокойного Пыть-Яха, известного громкими отставками и скандалами в думе, получил премию по итогам года, проработав на посту всего 1,5 месяца. Вознаграждение по результатам работы получил и его предшественник Александр Морозов, который в 2023 году провел в кресле главы чуть больше десяти месяцев.

«Вопрос о премировании мэров обсуждался на заседании комитета по бюджету. В документации к заседанию указано, что в списке оба градоначальника», — гласит информация на сайте думы.

Дума одобрила эффективность обоих мэров, которые получат вознаграждение в размере одного оклада, квалификационных выплат и северных надбавок. По последним открытым данным (2022 год), средний ежемесячный доход градоначальника Пыть-Яха — 400 тысяч рублей.

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Дмитрий Горбунов, глава политически неспокойного Пыть-Яха, известного громкими отставками и скандалами в думе, получил премию по итогам года, проработав на посту всего 1,5 месяца. Вознаграждение по результатам работы получил и его предшественник Александр Морозов, который в 2023 году провел в кресле главы чуть больше десяти месяцев. «Вопрос о премировании мэров обсуждался на заседании комитета по бюджету. В документации к заседанию указано, что в списке оба градоначальника», — гласит информация на сайте думы. Дума одобрила эффективность обоих мэров, которые получат вознаграждение в размере одного оклада, квалификационных выплат и северных надбавок. По последним открытым данным (2022 год), средний ежемесячный доход градоначальника Пыть-Яха — 400 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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