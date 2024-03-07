Зеленский нашел Залужному новую работу

Залужный получил работу в украинском МИДе
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Британии. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Украины.
«Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании», — сообщается на официальном сайте МИДа Украины. Решение было принято 7 марта.
Ранее Залужный был снят с поста главкома ВСУ после долгих разногласий с Зеленским. Его место занял Александр Сырский.
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