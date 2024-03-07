Зеленский нашел Залужному новую работу

МИД Украины: экс-главком ВСУ Залужный станет послом Украины в Великобритании

07 марта 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

Залужный получил работу в украинском МИДе Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский согласовал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Британии. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Украины. «Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании», — сообщается на официальном сайте МИДа Украины. Решение было принято 7 марта. Ранее Залужный был снят с поста главкома ВСУ после долгих разногласий с Зеленским. Его место занял Александр Сырский.

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Британии. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Украины. «Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании», — сообщается на официальном сайте МИДа Украины. Решение было принято 7 марта. Ранее Залужный был снят с поста главкома ВСУ после долгих разногласий с Зеленским. Его место занял Александр Сырский.