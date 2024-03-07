Зеленский нашел Залужному новую работу

МИД Украины: экс-главком ВСУ Залужный станет послом Украины в Великобритании
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Зеленский и компания. stock, залужный валерий,  stock
Залужный получил работу в украинском МИДе Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Британии. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Украины.

«Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании», — сообщается на официальном сайте МИДа Украины. Решение было принято 7 марта.

Ранее Залужный был снят с поста главкома ВСУ после долгих разногласий с Зеленским. Его место занял Александр Сырский.

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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Британии. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел Украины. «Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании», — сообщается на официальном сайте МИДа Украины. Решение было принято 7 марта. Ранее Залужный был снят с поста главкома ВСУ после долгих разногласий с Зеленским. Его место занял Александр Сырский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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