Как вступление Швеции в НАТО повлияет на мир: реакция России и Запада

Швеция официально вступила в НАТО

08 марта 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

На Западе уверены в новом союзнике НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО, тем самым страна стала 32-м членом альянса. URA.RU рассказывает, с какими проблемами столкнулась Швеция, вступив в НАТО, а также приводит реакцию Запада и России. С какими проблемами столкнулась Швеция, вступив в НАТО Вступление Швеции в НАТО приведет к увеличению расходов, потере суверенитета и угрозам для национальной безопасности, считает директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг. Нейтральный статус Швеции традиционно служил стране, предотвращая конфликты, но теперь, как член НАТО, она может стать «районом ближнего боя» в случае конфликта с Россией, считает аналитик. В американском издании Politico уверяют, что Швеция построила «мощный военно-промышленный комплекс», который поможет в укреплении альянса. «Несмотря на то, что население страны составляет всего 10 млн человек, а в прошлом году расходы на оборону составили лишь 1,54 процента ВВП, столетия нейтралитета Швеции вынудили ее создать военно-промышленный комплекс мирового уровня», — отмечает агентство. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев считает, что присоединение Швеции к НАТО негативно скажется на геополитической ситуации в мире. «Российское Министерство обороны должно будет особенно пристально следить за тем, как НАТО планирует использовать территорию новой страны», — пишет «Парламентская газета», ссылаясь на Косачева. Реакция Запада Президент США Джо Байден поприветствовал вступление Швеции в НАТО, отметив, что благодаря присоединению этой страны к альянсу, «трансатлантическая безопасность стала прочнее, чем когда-либо». Он считает, что новый союзник поможет отстаивать интересы блока. На церемонии ратификации присутствовали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который знаменовал день вступления «историческим». «Мы скромны, но мы также гордимся. Единство и солидарность будут путеводной звездой». Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что «хорошее достается тому, кто умеет ждать», объясняя 200 лет военного неприсоединения Швеции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 11 марта шведский флаг будет поднят возле штаб-квартиры альянса в Брюсселе. «Это официально — Швеция теперь является 32-м членом НАТО и занимает достойное место за нашим столом», — написал он на своей странице в соцсети X. В свою очередь президент Шведской ассоциации мира и арбитража Керстин Бергео пояснила, что ратификация принесет новые риски и напряженность вокруг страны. «Это не то, что ведет к устойчивому миру и безопасности», — подытожила Бергео. В России решение Швеции назвали угрозой безопасности Член Совфеда Александр Шендерюк-Жидков отметил, что при вступлении Швеции в НАТО Россия ответит на продвижение альянса усилением западной группировки войск. По его словам, новый союзник альянса обладает серьезной военной силой на континенте. «Нейтралитет Швеции обеспечивал баланс сил как в Балтийском море, так и в целом в Европе», — передает РИА Новости слова сенатора. Посольство РФ в Стокгольме также предупредило об ответных мерах политического военно-технического характера. «Их конкретное содержание будет зависеть от условий и масштаба интеграции Швеции в НАТО», — передает издание «Известия» содержание документа. С чем столкнулась Швеция на пути в альянс Швеция подала заявку на членство в НАТО еще в 2022 году после начала СВО. Параллельно со Швецией заявку на вступление в блок подала Финляндия, которая добилась присоединения намного раньше. С самого начала против вступления Швеции в альянс была Турция, так как Стокгольм отказывался выдавать Анкаре разыскиваемых в стране представителей Рабочей партии Курдистана. В Турции обвиняли представителей партии в терроризме и отказывалась ратифицировать заявку Швеции о вступлении в НАТО без выдачи Швецией членов группировок. В конце концов турецкие власти поддержали членство без полного выполнения Стокгольмом условий Анкары. Венгрия осталось последней страной не ратифицировавшей присоединение Швеции в НАТО. Первоначально решение о ратификации было заблокировано фракцией правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». После призывов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о поддержке членства парламент страны ратифицировал заявку Швеции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в НАТО, тем самым страна стала 32-м членом альянса. URA.RU рассказывает, с какими проблемами столкнулась Швеция, вступив в НАТО, а также приводит реакцию Запада и России. Вступление Швеции в НАТО приведет к увеличению расходов, потере суверенитета и угрозам для национальной безопасности, считает директор шведского аналитического центра Transnational Foundation for Peace & Future Research Ян Оберг. Нейтральный статус Швеции традиционно служил стране, предотвращая конфликты, но теперь, как член НАТО, она может стать «районом ближнего боя» в случае конфликта с Россией, считает аналитик. В американском издании Politico уверяют, что Швеция построила «мощный военно-промышленный комплекс», который поможет в укреплении альянса. «Несмотря на то, что население страны составляет всего 10 млн человек, а в прошлом году расходы на оборону составили лишь 1,54 процента ВВП, столетия нейтралитета Швеции вынудили ее создать военно-промышленный комплекс мирового уровня», — отмечает агентство. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев считает, что присоединение Швеции к НАТО негативно скажется на геополитической ситуации в мире. «Российское Министерство обороны должно будет особенно пристально следить за тем, как НАТО планирует использовать территорию новой страны», — пишет «Парламентская газета», ссылаясь на Косачева. Президент США Джо Байден поприветствовал вступление Швеции в НАТО, отметив, что благодаря присоединению этой страны к альянсу, «трансатлантическая безопасность стала прочнее, чем когда-либо». Он считает, что новый союзник поможет отстаивать интересы блока. На церемонии ратификации присутствовали премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который знаменовал день вступления «историческим». «Мы скромны, но мы также гордимся. Единство и солидарность будут путеводной звездой». Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что «хорошее достается тому, кто умеет ждать», объясняя 200 лет военного неприсоединения Швеции. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 11 марта шведский флаг будет поднят возле штаб-квартиры альянса в Брюсселе. «Это официально — Швеция теперь является 32-м членом НАТО и занимает достойное место за нашим столом», — написал он на своей странице в соцсети X. В свою очередь президент Шведской ассоциации мира и арбитража Керстин Бергео пояснила, что ратификация принесет новые риски и напряженность вокруг страны. «Это не то, что ведет к устойчивому миру и безопасности», — подытожила Бергео. Член Совфеда Александр Шендерюк-Жидков отметил, что при вступлении Швеции в НАТО Россия ответит на продвижение альянса усилением западной группировки войск. По его словам, новый союзник альянса обладает серьезной военной силой на континенте. «Нейтралитет Швеции обеспечивал баланс сил как в Балтийском море, так и в целом в Европе», — передает РИА Новости слова сенатора. Посольство РФ в Стокгольме также предупредило об ответных мерах политического военно-технического характера. «Их конкретное содержание будет зависеть от условий и масштаба интеграции Швеции в НАТО», — передает издание «Известия» содержание документа. Швеция подала заявку на членство в НАТО еще в 2022 году после начала СВО. Параллельно со Швецией заявку на вступление в блок подала Финляндия, которая добилась присоединения намного раньше. С самого начала против вступления Швеции в альянс была Турция, так как Стокгольм отказывался выдавать Анкаре разыскиваемых в стране представителей Рабочей партии Курдистана. В Турции обвиняли представителей партии в терроризме и отказывалась ратифицировать заявку Швеции о вступлении в НАТО без выдачи Швецией членов группировок. В конце концов турецкие власти поддержали членство без полного выполнения Стокгольмом условий Анкары. Венгрия осталось последней страной не ратифицировавшей присоединение Швеции в НАТО. Первоначально решение о ратификации было заблокировано фракцией правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». После призывов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о поддержке членства парламент страны ратифицировал заявку Швеции.