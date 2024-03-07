07 марта 2024

Байден сравнил себя с президентом, сражавшимся с Гитлером

Байден сравнил с Теодором Рузвельтом
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден заявил, что РФ атакует демократию стран Европы Фото:

Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу сравнил себя с 26-м американским президентом Теодором Рузвельтом, который сражался с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Также он отметил, что Россия якобы нападает на демократический устрой европейских стран. Об этом сообщает CNN.

«В январе 1941 Рузвельт вышел сюда и обратился к нации. Президент Рузвельт предложил проснуться Конгрессу и американскому народу. Но это было не обычное время. Гитлер на грани, война бушует в Европе. Сегодня вечером я пришел в тот же зал, чтобы обратиться к нации», — заявил Байден во время обращения к Конгрессу. Прямая трансляция идет на телеканале CNN.

Он отметил, что его цель — убедить американский народ и Конгресс в том, что нынешние времена не являются более легкими. На данный момент демократия и свобода за границей подвергается нападкам со стороны РФ.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цели СВО остаются неизменными.

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Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу сравнил себя с 26-м американским президентом Теодором Рузвельтом, который сражался с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Также он отметил, что Россия якобы нападает на демократический устрой европейских стран. Об этом сообщает CNN. «В январе 1941 Рузвельт вышел сюда и обратился к нации. Президент Рузвельт предложил проснуться Конгрессу и американскому народу. Но это было не обычное время. Гитлер на грани, война бушует в Европе. Сегодня вечером я пришел в тот же зал, чтобы обратиться к нации», — заявил Байден во время обращения к Конгрессу. Прямая трансляция идет на телеканале CNN. Он отметил, что его цель — убедить американский народ и Конгресс в том, что нынешние времена не являются более легкими. На данный момент демократия и свобода за границей подвергается нападкам со стороны РФ. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цели СВО остаются неизменными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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