Байден сравнил себя с президентом, сражавшимся с Гитлером

Байден сравнил с Теодором Рузвельтом

08 марта 2024 в 07:52 Размер текста - 17 +

Байден заявил, что РФ атакует демократию стран Европы Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу сравнил себя с 26-м американским президентом Теодором Рузвельтом, который сражался с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Также он отметил, что Россия якобы нападает на демократический устрой европейских стран. Об этом сообщает CNN. «В январе 1941 Рузвельт вышел сюда и обратился к нации. Президент Рузвельт предложил проснуться Конгрессу и американскому народу. Но это было не обычное время. Гитлер на грани, война бушует в Европе. Сегодня вечером я пришел в тот же зал, чтобы обратиться к нации», — заявил Байден во время обращения к Конгрессу. Прямая трансляция идет на телеканале CNN . Он отметил, что его цель — убедить американский народ и Конгресс в том, что нынешние времена не являются более легкими. На данный момент демократия и свобода за границей подвергается нападкам со стороны РФ. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цели СВО остаются неизменными.

Президент США Джо Байден в обращении к Конгрессу сравнил себя с 26-м американским президентом Теодором Рузвельтом, который сражался с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером. Также он отметил, что Россия якобы нападает на демократический устрой европейских стран. Об этом сообщает CNN. «В январе 1941 Рузвельт вышел сюда и обратился к нации. Президент Рузвельт предложил проснуться Конгрессу и американскому народу. Но это было не обычное время. Гитлер на грани, война бушует в Европе. Сегодня вечером я пришел в тот же зал, чтобы обратиться к нации», — заявил Байден во время обращения к Конгрессу. Прямая трансляция идет на телеканале CNN. Он отметил, что его цель — убедить американский народ и Конгресс в том, что нынешние времена не являются более легкими. На данный момент демократия и свобода за границей подвергается нападкам со стороны РФ. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цели СВО остаются неизменными.