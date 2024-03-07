В Кургане автомобиль врезался в автобус на перекрестке
В Кургане 8 Марта утром на улице Пролетарской иномарка врезалась в автобус. Об этом сообщили представители ОГИБДД УМВД России по Кургану в своем telegram-канале.
«На улице Пролетарской, 35 автомобиль Toyota ехал через перекресток на красный сигнал светофора. Иномарка столкнулась с маршрутным автобусом Simaz, который двигался на зеленый свет», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции.
По данным ГИБДД, автобус и легковой автомобиль получили повреждения в ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.
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