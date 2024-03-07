В центре Кургана легковушка протаранила автобус. Видео

08 марта 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

В Кургане автомобиль врезался в автобус на перекрестке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 8 Марта утром на улице Пролетарской иномарка врезалась в автобус. Об этом сообщили представители ОГИБДД УМВД России по Кургану в своем telegram-канале. «На улице Пролетарской, 35 автомобиль Toyota ехал через перекресток на красный сигнал светофора. Иномарка столкнулась с маршрутным автобусом Simaz, который двигался на зеленый свет», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, автобус и легковой автомобиль получили повреждения в ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.

В Кургане 8 Марта утром на улице Пролетарской иномарка врезалась в автобус. Об этом сообщили представители ОГИБДД УМВД России по Кургану в своем telegram-канале. «На улице Пролетарской, 35 автомобиль Toyota ехал через перекресток на красный сигнал светофора. Иномарка столкнулась с маршрутным автобусом Simaz, который двигался на зеленый свет», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, автобус и легковой автомобиль получили повреждения в ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.