07 марта 2024

В центре Кургана легковушка протаранила автобус. Видео

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В Кургане автомобиль врезался в автобус на перекрестке Фото:

В Кургане 8 Марта утром на улице Пролетарской иномарка врезалась в автобус. Об этом сообщили представители ОГИБДД УМВД России по Кургану в своем telegram-канале.

«На улице Пролетарской, 35 автомобиль Toyota ехал через перекресток на красный сигнал светофора. Иномарка столкнулась с маршрутным автобусом Simaz, который двигался на зеленый свет», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, автобус и легковой автомобиль получили повреждения в ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.

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В Кургане 8 Марта утром на улице Пролетарской иномарка врезалась в автобус. Об этом сообщили представители ОГИБДД УМВД России по Кургану в своем telegram-канале. «На улице Пролетарской, 35 автомобиль Toyota ехал через перекресток на красный сигнал светофора. Иномарка столкнулась с маршрутным автобусом Simaz, который двигался на зеленый свет», — говорится в сообщении представителей Госавтоинспекции. По данным ГИБДД, автобус и легковой автомобиль получили повреждения в ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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