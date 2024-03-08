Путин помиловал более 50 женщин в честь 8 Марта

08 марта 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ о помиловании женщин 8 Марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В РФ были помилованы 52 осужденные женщины. Указ подписал президент России Владимир Путин. «Путин подписал Указ о помиловании 52 осужденных женщин. При принятии решения президент руководствовался принципами гуманности», — сообщает сайт Кремля . Отмечается, что прежде всего помилование получили женщины, у которых есть несовершеннолетние дети. Также среди помилованных и те, у кого родственники участвуют в спецоперации.

В РФ были помилованы 52 осужденные женщины. Указ подписал президент России Владимир Путин. «Путин подписал Указ о помиловании 52 осужденных женщин. При принятии решения президент руководствовался принципами гуманности», — сообщает сайт Кремля. Отмечается, что прежде всего помилование получили женщины, у которых есть несовершеннолетние дети. Также среди помилованных и те, у кого родственники участвуют в спецоперации.