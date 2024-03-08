Путин помиловал более 50 женщин в честь 8 Марта

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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Владимир Путин подписал указ о помиловании женщин 8 Марта Фото:

В РФ были помилованы 52 осужденные женщины. Указ подписал президент России Владимир Путин.

«Путин подписал Указ о помиловании 52 осужденных женщин. При принятии решения президент руководствовался принципами гуманности», — сообщает сайт Кремля. Отмечается, что прежде всего помилование получили женщины, у которых есть несовершеннолетние дети. Также среди помилованных и те, у кого родственники участвуют в спецоперации.

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В РФ были помилованы 52 осужденные женщины. Указ подписал президент России Владимир Путин. «Путин подписал Указ о помиловании 52 осужденных женщин. При принятии решения президент руководствовался принципами гуманности», — сообщает сайт Кремля. Отмечается, что прежде всего помилование получили женщины, у которых есть несовершеннолетние дети. Также среди помилованных и те, у кого родственники участвуют в спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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