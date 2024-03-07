В Салехарде водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

08 марта 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Сбитый ребенок находится на обследовании в больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU Во дворе Салехарда (ЯНАО) машина сбила девятилетнюю девочку. После этого водитель скрылся с места аварии, сообщила пресс-служба ОМВД по городу. «В Салехарде произошло ДТП с пострадавшим — в жилой зоне сбили ребенка. Девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там дополнили, что водитель скрылся с места ДТП. Спустя два часа водителя нашли сотрудники ДПС. По словам представителей ведомства, у девочки, зафиксированы ушибы. Сейчас ребенок находится в больнице.

Во дворе Салехарда (ЯНАО) машина сбила девятилетнюю девочку. После этого водитель скрылся с места аварии, сообщила пресс-служба ОМВД по городу. «В Салехарде произошло ДТП с пострадавшим — в жилой зоне сбили ребенка. Девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там дополнили, что водитель скрылся с места ДТП. Спустя два часа водителя нашли сотрудники ДПС. По словам представителей ведомства, у девочки, зафиксированы ушибы. Сейчас ребенок находится в больнице.