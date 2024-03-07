07 марта 2024

В Салехарде водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбитый ребенок находится на обследовании в больнице Фото:

Во дворе Салехарда (ЯНАО) машина сбила девятилетнюю девочку. После этого водитель скрылся с места аварии, сообщила пресс-служба ОМВД по городу.

«В Салехарде произошло ДТП с пострадавшим — в жилой зоне сбили ребенка. Девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там дополнили, что водитель скрылся с места ДТП.

Спустя два часа водителя нашли сотрудники ДПС. По словам представителей ведомства, у девочки, зафиксированы ушибы. Сейчас ребенок находится в больнице.

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Во дворе Салехарда (ЯНАО) машина сбила девятилетнюю девочку. После этого водитель скрылся с места аварии, сообщила пресс-служба ОМВД по городу. «В Салехарде произошло ДТП с пострадавшим — в жилой зоне сбили ребенка. Девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Там дополнили, что водитель скрылся с места ДТП. Спустя два часа водителя нашли сотрудники ДПС. По словам представителей ведомства, у девочки, зафиксированы ушибы. Сейчас ребенок находится в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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