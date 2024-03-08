В Киеве заговорили о предстоящем увольнении Кулебы

«Страна»: Зеленский рассматривает вопрос увольнения Кулебы

08 марта 2024 в 20:26 Размер текста - 17 +

Качество работы Дмитрия Кулебы вызывает вопросы у украинских властей Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский начал обсуждать возможное увольнение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Об этом рассказали источники близкие к офису украинского президента. «Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения Дмитрия Кулебы», — передает слова источников издание «Страна». Там добавили, что изначально рассматривался вариант его назначения на пост посла в Лондоне, но потом решение было изменено, и эту должность получил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Отмечается, что существует много вопросов к деятельности Кулебы на своей должности, включая выбор кандидатов на посты послов, которые вызвали много претензий. Представители офиса президента при этом признают, что располагая имеющимися ресурсами, невозможно всегда добиваться желаемых результатов. По мнению одного из источников, наиболее вероятным кандидатом на замену Кулебе является замглавы офиса Игорь Жовква, ответственный за внешнеполитическое направление.

Президент Украины Владимир Зеленский начал обсуждать возможное увольнение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы. Об этом рассказали источники близкие к офису украинского президента. «Владимир Зеленский рассматривает вопрос увольнения Дмитрия Кулебы», — передает слова источников издание «Страна». Там добавили, что изначально рассматривался вариант его назначения на пост посла в Лондоне, но потом решение было изменено, и эту должность получил экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Отмечается, что существует много вопросов к деятельности Кулебы на своей должности, включая выбор кандидатов на посты послов, которые вызвали много претензий. Представители офиса президента при этом признают, что располагая имеющимися ресурсами, невозможно всегда добиваться желаемых результатов. По мнению одного из источников, наиболее вероятным кандидатом на замену Кулебе является замглавы офиса Игорь Жовква, ответственный за внешнеполитическое направление.