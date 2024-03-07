Губернатор ЯНАО вручил подарки роженицам 8 Марта

Одна из жителей Ямала стала мамой в шестой раз Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в Международный женский день вручил 15 роженицам коробки «Малышу Ямала» и сертификаты на покупку вещей для младенцев. Об этом сообщило правительство региона.

«Набор „Малышу Ямала“ получили 10 женщин, пятеро стали обладательницами сертификата на покупку вещей малышам. Одна из мам получила юбилейный 30-тысячный подарок для новорожденных. Ей стала Светлана Одинцова, которая 4 марта родила дочку Полину», — написала пресс-служба правительства региона.

Трое из награжденных впервые стали мамами, у четверых родились вторые дети. Пять мам получили статус многодетных. Помимо того, одна родила в четвертый раз, другая — в пятый, а третья стала мамой в шестой раз.

Получить набор могут все дети, зарегистрированные в ЗАГСе Ямала. Коробку вручают также семьям, которые взяли под опеку или усыновили малыша в возрасте до двух месяцев. С 1 марта 2023 года все обладатели подарка «Малышу Ямала» при рождении следующего ребенка получают электронный сертификат на покупку детских вещей и принадлежностей. Меру поддержки ввели по просьбам матерей.

В набор «Малышу Ямала» входят: комплект одежды, в том числе зимний пуховый комбинезон, кокосовый матрас, средства для ухода. По просьбам мам в 2023 году в набор добавили три новых предмета: клипсу для пустышки с цепочкой, термоконтейнер для бутылочки, брошюру по оказанию первой помощи и уходу за новорожденным ребенком.