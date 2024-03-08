Франция готовится к высокоинтенсивному конфликту

Во Франции проходит приближенная к реальности подготовка войск к высокоинтенсивному конфликту. Об этом сообщил руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции полковник Аксель Дени.
«Мир раскрыл свою истинную природу: опасный, нестабильный. Мы готовимся к культуре бдительности. CENTAC — единственное место во Франции, где можно увидеть, что такое война», — рассказал Дени изданию
Условия подготовки в центре площадью 120 квадратных километров максимально приближены к реальным боевым условиям, отмечает издание. Уточняется, что это единственное место в стране, где артиллерия, бронетехника, пехота и инженеры, обычно разбросанные по всей Франции, проводят совместные учения.
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