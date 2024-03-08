08 марта 2024

Франция готовится к высокоинтенсивному конфликту

Глава центра подготовки Дени: Франция готовится к высокоинтенсивному конфликту
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник,  stock
Французские военные проходят обучение в приближенных к реальности условиям Фото:

Во Франции проходит приближенная к реальности подготовка войск к высокоинтенсивному конфликту. Об этом сообщил руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции полковник Аксель Дени.

«Мир раскрыл свою истинную природу: опасный, нестабильный. Мы готовимся к культуре бдительности. CENTAC — единственное место во Франции, где можно увидеть, что такое война», — рассказал Дени изданию Politico.

Условия подготовки в центре площадью 120 квадратных километров максимально приближены к реальным боевым условиям, отмечает издание. Уточняется, что это единственное место в стране, где артиллерия, бронетехника, пехота и инженеры, обычно разбросанные по всей Франции, проводят совместные учения.

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Во Франции проходит приближенная к реальности подготовка войск к высокоинтенсивному конфликту. Об этом сообщил руководитель центра боевой подготовки (CENTAC) в Майи-ле-Кан на востоке Франции полковник Аксель Дени. «Мир раскрыл свою истинную природу: опасный, нестабильный. Мы готовимся к культуре бдительности. CENTAC — единственное место во Франции, где можно увидеть, что такое война», — рассказал Дени изданию Politico. Условия подготовки в центре площадью 120 квадратных километров максимально приближены к реальным боевым условиям, отмечает издание. Уточняется, что это единственное место в стране, где артиллерия, бронетехника, пехота и инженеры, обычно разбросанные по всей Франции, проводят совместные учения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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