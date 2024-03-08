08 марта 2024

Косачев: Путину предложат денонсировать невыгодные для России соглашения

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Президент в соответствии с Конституцией имеет право инициировать денонсацию, заявил Косачев Фото:

Сенаторы России подготовят предложения по денонсации международных соглашений, которые считаются невыгодными для страны, для представления президенту Владимиру Путину. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире «Россия-24».

«Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту Российской Федерации», — отметил Косачев. Он подчеркнул, что именно президент в соответствии с Конституцией имеет право инициировать денонсацию международных договоров.

Косачев также указал на то, что в настоящее время у России есть более 15 тысяч действующих двусторонних и многосторонних соглашений, многие из которых заключены с государствами, которые в настоящий момент считаются недружественными. В рамках ревизии будет уделено особое внимание именно этим соглашениям.

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Сенаторы России подготовят предложения по денонсации международных соглашений, которые считаются невыгодными для страны, для представления президенту Владимиру Путину. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире «Россия-24». «Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту Российской Федерации», — отметил Косачев. Он подчеркнул, что именно президент в соответствии с Конституцией имеет право инициировать денонсацию международных договоров. Косачев также указал на то, что в настоящее время у России есть более 15 тысяч действующих двусторонних и многосторонних соглашений, многие из которых заключены с государствами, которые в настоящий момент считаются недружественными. В рамках ревизии будет уделено особое внимание именно этим соглашениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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