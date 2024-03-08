Косачев: Путину предложат денонсировать невыгодные для России соглашения

09 марта 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Президент в соответствии с Конституцией имеет право инициировать денонсацию, заявил Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сенаторы России подготовят предложения по денонсации международных соглашений, которые считаются невыгодными для страны, для представления президенту Владимиру Путину. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире «Россия-24». «Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту Российской Федерации», — отметил Косачев. Он подчеркнул, что именно президент в соответствии с Конституцией имеет право инициировать денонсацию международных договоров. Косачев также указал на то, что в настоящее время у России есть более 15 тысяч действующих двусторонних и многосторонних соглашений, многие из которых заключены с государствами, которые в настоящий момент считаются недружественными. В рамках ревизии будет уделено особое внимание именно этим соглашениям.

Сенаторы России подготовят предложения по денонсации международных соглашений, которые считаются невыгодными для страны, для представления президенту Владимиру Путину. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире «Россия-24». «Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту Российской Федерации», — отметил Косачев. Он подчеркнул, что именно президент в соответствии с Конституцией имеет право инициировать денонсацию международных договоров. Косачев также указал на то, что в настоящее время у России есть более 15 тысяч действующих двусторонних и многосторонних соглашений, многие из которых заключены с государствами, которые в настоящий момент считаются недружественными. В рамках ревизии будет уделено особое внимание именно этим соглашениям.