Косачев: Путину предложат денонсировать невыгодные для России соглашения

Сенаторы России подготовят предложения по денонсации международных соглашений, которые считаются невыгодными для страны, для представления президенту Владимиру Путину. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире «Россия-24».
«Соответствующие предложения, я думаю, когда они появятся, будут представлены президенту Российской Федерации», — отметил Косачев. Он подчеркнул, что именно президент в соответствии с Конституцией имеет право инициировать денонсацию международных договоров.
Косачев также указал на то, что в настоящее время у России есть более 15 тысяч действующих двусторонних и многосторонних соглашений, многие из которых заключены с государствами, которые в настоящий момент считаются недружественными. В рамках ревизии будет уделено особое внимание именно этим соглашениям.
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