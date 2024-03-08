Жители Таганрога сообщают о более 20 взрывах над городом

ПВО работает по беспилотникам, которые атакуют Таганрог, сообщают жители
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Таганрога (Ростовская область) сообщают о более 20 взрывах над городом. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, новости».
«Жители Таганрога сообщают о большом количестве взрывов, которые слышны над городом. По их словам, их было более 20. Жители предполагают, что ПВО работает по беспилотникам, которые атакуют город», — пишет telegram-канал. Также сообщается, что местные жители сообщают о звуках стрельбы из «автоматов», которые используют для уничтожения дронов.
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