08 марта 2024

Жители Таганрога сообщают о более 20 взрывах над городом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
ПВО работает по беспилотникам, которые атакуют Таганрог, сообщают жители Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Таганрога (Ростовская область) сообщают о более 20 взрывах над городом. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, новости».

«Жители Таганрога сообщают о большом количестве взрывов, которые слышны над городом. По их словам, их было более 20. Жители предполагают, что ПВО работает по беспилотникам, которые атакуют город», — пишет telegram-канал. Также сообщается, что местные жители сообщают о звуках стрельбы из «автоматов», которые используют для уничтожения дронов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Таганрога (Ростовская область) сообщают о более 20 взрывах над городом. Об этом пишет telegram-канал «Осторожно, новости». «Жители Таганрога сообщают о большом количестве взрывов, которые слышны над городом. По их словам, их было более 20. Жители предполагают, что ПВО работает по беспилотникам, которые атакуют город», — пишет telegram-канал. Также сообщается, что местные жители сообщают о звуках стрельбы из «автоматов», которые используют для уничтожения дронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...