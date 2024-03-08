В Пермском крае на пожаре в жилом деревянном доме погибли люди

К тушению привлекались 17 человек личного состава и пять единиц техники
Прикамские спасатели обнаружили погибших на пожаре в жилом деревянном доме. Инцидент произошел вечером 7 марта в городе Оса Пермского края, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Было установлено, что происходило горение мебели и вещей домашнего обихода в одной из квартир на втором этаже деревянного многоквартирного жилого дома. К сожалению, на пожаре имеются погибшие», — написано в telegram-канале ведомства.
До прибытия спасателей из горящего здания самостоятельно эвакуировались 19 человек, в том числе один ребенок. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
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