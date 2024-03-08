08 марта 2024
07 марта 2024

В Пермском крае на пожаре в жилом деревянном доме погибли люди

© Служба новостей «URA.RU»
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К тушению привлекались 17 человек личного состава и пять единиц техники Фото:

Прикамские спасатели обнаружили погибших на пожаре в жилом деревянном доме. Инцидент произошел вечером 7 марта в городе Оса Пермского края, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Было установлено, что происходило горение мебели и вещей домашнего обихода в одной из квартир на втором этаже деревянного многоквартирного жилого дома. К сожалению, на пожаре имеются погибшие», — написано в telegram-канале ведомства.

До прибытия спасателей из горящего здания самостоятельно эвакуировались 19 человек, в том числе один ребенок. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

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Прикамские спасатели обнаружили погибших на пожаре в жилом деревянном доме. Инцидент произошел вечером 7 марта в городе Оса Пермского края, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Было установлено, что происходило горение мебели и вещей домашнего обихода в одной из квартир на втором этаже деревянного многоквартирного жилого дома. К сожалению, на пожаре имеются погибшие», — написано в telegram-канале ведомства. До прибытия спасателей из горящего здания самостоятельно эвакуировались 19 человек, в том числе один ребенок. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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