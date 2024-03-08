CNN: в ВСУ стало больше подразделений, управляемых женщинами

09 марта 2024 в 10:36 Размер текста - 17 +

ВСУ пытаются сдержать российское наступление, передает CNN Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины начали задействовать женщин в боях и продвигать их на офицерские должности для сдерживания российского наступления. Об этом заявила Оксана Рубаняк, воюющая в рядах ВСУ. «Женщин признают, женщин продвигают на боевые должности, на офицерские должности. Это уже не просто медицинские должности или должности в штаб-квартире», — заявила Оксана Рубаняк в интервью CNN. Она уточнила, что женщины также участвуют в боестолкновениях, чтобы сдержать российское наступление. Ранее журналист Ибрагим Набер заявил, что российские войска прорываю линию фронта в то время, как ВСУ испытывают острую нехватку личного состава. По его словам, Киев начал опасаться полного прорыва армии РФ, передает RT.

Вооруженные силы Украины начали задействовать женщин в боях и продвигать их на офицерские должности для сдерживания российского наступления. Об этом заявила Оксана Рубаняк, воюющая в рядах ВСУ. «Женщин признают, женщин продвигают на боевые должности, на офицерские должности. Это уже не просто медицинские должности или должности в штаб-квартире», — заявила Оксана Рубаняк в интервью CNN. Она уточнила, что женщины также участвуют в боестолкновениях, чтобы сдержать российское наступление. Ранее журналист Ибрагим Набер заявил, что российские войска прорываю линию фронта в то время, как ВСУ испытывают острую нехватку личного состава. По его словам, Киев начал опасаться полного прорыва армии РФ, передает RT.