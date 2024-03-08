08 марта 2024

CNN: в ВСУ стало больше подразделений, управляемых женщинами

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
ВСУ пытаются сдержать российское наступление, передает CNN Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины начали задействовать женщин в боях и продвигать их на офицерские должности для сдерживания российского наступления. Об этом заявила Оксана Рубаняк, воюющая в рядах ВСУ.

«Женщин признают, женщин продвигают на боевые должности, на офицерские должности. Это уже не просто медицинские должности или должности в штаб-квартире», — заявила Оксана Рубаняк в интервью CNN. Она уточнила, что женщины также участвуют в боестолкновениях, чтобы сдержать российское наступление.

Ранее журналист Ибрагим Набер заявил, что российские войска прорываю линию фронта в то время, как ВСУ испытывают острую нехватку личного состава. По его словам, Киев начал опасаться полного прорыва армии РФ, передает RT.

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Вооруженные силы Украины начали задействовать женщин в боях и продвигать их на офицерские должности для сдерживания российского наступления. Об этом заявила Оксана Рубаняк, воюющая в рядах ВСУ. «Женщин признают, женщин продвигают на боевые должности, на офицерские должности. Это уже не просто медицинские должности или должности в штаб-квартире», — заявила Оксана Рубаняк в интервью CNN. Она уточнила, что женщины также участвуют в боестолкновениях, чтобы сдержать российское наступление. Ранее журналист Ибрагим Набер заявил, что российские войска прорываю линию фронта в то время, как ВСУ испытывают острую нехватку личного состава. По его словам, Киев начал опасаться полного прорыва армии РФ, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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