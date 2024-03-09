Гладков: ВСУ нанесли удар по инфраструктурному объекту в Белгородской области

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В результате атаки БПЛА на инфраструктурный объект никто не пострадал, сообщил Вячеслав Гладков Фото:

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по инфраструктурному объекту в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Яковлевском городском округе на подлете к городу Строитель системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. Еще одним беспилотником нанесен удар по инфраструктурному объекту», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших.

Однако на окраине села Рождественка беспилотниками были атакованы три экскаватора и манипулятор, из-за чего погибли двое водителей. Также один рабочий получил осколочные ранения лица и конечностей.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по инфраструктурному объекту в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Яковлевском городском округе на подлете к городу Строитель системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. Еще одним беспилотником нанесен удар по инфраструктурному объекту», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших. Однако на окраине села Рождественка беспилотниками были атакованы три экскаватора и манипулятор, из-за чего погибли двое водителей. Также один рабочий получил осколочные ранения лица и конечностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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