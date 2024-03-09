Гладков: ВСУ нанесли удар по инфраструктурному объекту в Белгородской области

09 марта 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

В результате атаки БПЛА на инфраструктурный объект никто не пострадал, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по инфраструктурному объекту в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Яковлевском городском округе на подлете к городу Строитель системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. Еще одним беспилотником нанесен удар по инфраструктурному объекту», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших. Однако на окраине села Рождественка беспилотниками были атакованы три экскаватора и манипулятор, из-за чего погибли двое водителей. Также один рабочий получил осколочные ранения лица и конечностей.

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по инфраструктурному объекту в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «В Яковлевском городском округе на подлете к городу Строитель системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. Еще одним беспилотником нанесен удар по инфраструктурному объекту», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших. Однако на окраине села Рождественка беспилотниками были атакованы три экскаватора и манипулятор, из-за чего погибли двое водителей. Также один рабочий получил осколочные ранения лица и конечностей.