Гладков: ВСУ нанесли удар по инфраструктурному объекту в Белгородской области

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по инфраструктурному объекту в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Яковлевском городском округе на подлете к городу Строитель системой ПВО сбито два БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий. Еще одним беспилотником нанесен удар по инфраструктурному объекту», — написал Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших.
Однако на окраине села Рождественка беспилотниками были атакованы три экскаватора и манипулятор, из-за чего погибли двое водителей. Также один рабочий получил осколочные ранения лица и конечностей.
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