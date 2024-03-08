08 марта 2024
07 марта 2024

Из-за долгов бывший дилер УАЗ в Перми признан банкротом

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , уаз, уаз патриот
Долг компании на момент судебного разбирательства составил 1,5 млн рублей Фото:

ООО «УАЗ Центр Пермь» признали банкротом. Соответствующее решение 4 марта принял Арбитражный суд Пермского края. Компания задолжала около 1,5 млн рублей.

«Суд признал „УАЗ Центр Пермь“ банкротом. Основной долг компании — порядка 1,5 млн рублей», — на решение ведомства ссылается «Коммерсант-Прикамье».

В иске указано, что заявителем является Олеся Юсупова. Она в пермском автосалоне купила УАЗ «Патриот» со скрученным пробегом, после чего обратилась в суд. Ей должны были выплатить компенсацию. Но пермский дилер не смог погасить задолженность до конца.

ООО было зарегистрировано в Перми в 2017 году. Компания специализировалась на продаже и обслуживании машин отечественного производства. Предприятие «УАЗ Центр Пермь» являлось официальным дилером Ульяновского автомобильного завода в Прикамье.

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ООО «УАЗ Центр Пермь» признали банкротом. Соответствующее решение 4 марта принял Арбитражный суд Пермского края. Компания задолжала около 1,5 млн рублей. «Суд признал „УАЗ Центр Пермь“ банкротом. Основной долг компании — порядка 1,5 млн рублей», — на решение ведомства ссылается «Коммерсант-Прикамье». В иске указано, что заявителем является Олеся Юсупова. Она в пермском автосалоне купила УАЗ «Патриот» со скрученным пробегом, после чего обратилась в суд. Ей должны были выплатить компенсацию. Но пермский дилер не смог погасить задолженность до конца. ООО было зарегистрировано в Перми в 2017 году. Компания специализировалась на продаже и обслуживании машин отечественного производства. Предприятие «УАЗ Центр Пермь» являлось официальным дилером Ульяновского автомобильного завода в Прикамье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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