Из-за долгов бывший дилер УАЗ в Перми признан банкротом

ООО «УАЗ Центр Пермь» признали банкротом. Соответствующее решение 4 марта принял Арбитражный суд Пермского края. Компания задолжала около 1,5 млн рублей.
«Суд признал „УАЗ Центр Пермь“ банкротом. Основной долг компании — порядка 1,5 млн рублей», — на решение ведомства ссылается «Коммерсант-Прикамье».
В иске указано, что заявителем является Олеся Юсупова. Она в пермском автосалоне купила УАЗ «Патриот» со скрученным пробегом, после чего обратилась в суд. Ей должны были выплатить компенсацию. Но пермский дилер не смог погасить задолженность до конца.
ООО было зарегистрировано в Перми в 2017 году. Компания специализировалась на продаже и обслуживании машин отечественного производства. Предприятие «УАЗ Центр Пермь» являлось официальным дилером Ульяновского автомобильного завода в Прикамье.
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