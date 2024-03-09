США введут войска в три тихоокеанские страны

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США получат эксклюзивный военный доступ к трем странам Фото:

США получат эксклюзивный военный доступ к трем тихоокеанским государствам: Палау, Маршалловым островам и Федеративной Республике Микронезия. В обмен страны получат экономическую поддержку Вашингтона. Такое решение принял конгресс США.

«Сенат выделил 7,1 млрд долларов на финансирование в течение 20 лет Договоров о свободной ассоциации (Cofa). Соглашения, которое предоставляет США эксклюзивный военный доступ к Палау, Маршалловым островам и Федеративной Республике Микронезия в обмен на экономическую поддержку», — пишет Financial Times.

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США получат эксклюзивный военный доступ к трем тихоокеанским государствам: Палау, Маршалловым островам и Федеративной Республике Микронезия. В обмен страны получат экономическую поддержку Вашингтона. Такое решение принял конгресс США. «Сенат выделил 7,1 млрд долларов на финансирование в течение 20 лет Договоров о свободной ассоциации (Cofa). Соглашения, которое предоставляет США эксклюзивный военный доступ к Палау, Маршалловым островам и Федеративной Республике Микронезия в обмен на экономическую поддержку», — пишет Financial Times.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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