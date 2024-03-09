США введут войска в три тихоокеанские страны

США получат эксклюзивный военный доступ к трем странам
США получат эксклюзивный военный доступ к трем тихоокеанским государствам: Палау, Маршалловым островам и Федеративной Республике Микронезия. В обмен страны получат экономическую поддержку Вашингтона. Такое решение принял конгресс США.
«Сенат выделил 7,1 млрд долларов на финансирование в течение 20 лет Договоров о свободной ассоциации (Cofa). Соглашения, которое предоставляет США эксклюзивный военный доступ к Палау, Маршалловым островам и Федеративной Республике Микронезия в обмен на экономическую поддержку», —
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