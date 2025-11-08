В США наконец-то поняли, почему Путин начал СВО

Экс-чиновник США заявил, что понимает, почему Путин начал СВО Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию на Украине, так как он видел экзистенциальную угрозу для страны. Об этом сообщил бывший глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон. Он раскритиковал многолетние усилия Штатов по продвижению Украины в НАТО, назвав эту политику безумием.

«И когда я узнал, что мы прилагаем огромные усилия, чтобы втянуть Украину в НАТО, и возглавить этот процесс <...>, я подумал, что мы сошли с ума, совершенно сошли с ума. <...> И конечно же, Путину это тоже казалось бессмысленным. Он видел смысл этих действий лишь в том контексте, что они создавали экзистенциальную угрозу России, поэтому он и принял меры», — сказал Уилкерсон в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что эту политику продолжали обе американские администрации — как республиканская, так и демократическая. По мнению Уилкерсона, Путин увидел в попытке включить Украину в альянс экзистенциальную угрозу для России. Экс-чиновник подчеркнул, что, как военный, понимает принятые российским лидером решения.

Продолжение после рекламы