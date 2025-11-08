Росавиация ограничила работу аэропортов Калуги и Уфы
08 ноября 2025 в 08:48
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги (Грабцево) и Уфы.
В ведомстве пояснили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщает Росавиация.
