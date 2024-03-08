08 марта 2024

У автовокзала в Екатеринбурге избили мужчину. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестно из-за чего началась драка Фото:

В Екатеринбурге около автовокзала «Южный» неизвестный избил мужчину. Инцидент произошел около остановки общественного транспорта, сообщил URA.RU очевидец.

«Произошла драка на остановке „Автовокзал“», — рассказал очевидец и поделился видео инцидента. Нападавшего мужчину с ирокезом отогнали очевидцы.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге около автовокзала «Южный» неизвестный избил мужчину. Инцидент произошел около остановки общественного транспорта, сообщил URA.RU очевидец. «Произошла драка на остановке „Автовокзал“», — рассказал очевидец и поделился видео инцидента. Нападавшего мужчину с ирокезом отогнали очевидцы. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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