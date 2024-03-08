Неизвестно из-за чего началась драка
В Екатеринбурге около автовокзала «Южный» неизвестный избил мужчину. Инцидент произошел около остановки общественного транспорта, сообщил URA.RU очевидец.
«Произошла драка на остановке „Автовокзал“», — рассказал очевидец и поделился видео инцидента. Нападавшего мужчину с ирокезом отогнали очевидцы.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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