08 марта 2024
07 марта 2024

В Салехард на семинар о кочевых народах приехал представитель ООН

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча ардм с журналистами. Салехард, город салехард
Представитель ООН приехал в Салехард, чтобы задать вопросы на семинаре о кочевых народах Фото:

На салехардский семинар «Кочевые и полукочевые народы России» приехал специальный докладчик ООН по правам коренных народов Франциско Кали Цай. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Эдуард Яунгад.

«Экспертный семинар „Кочевые и полукочевые народы России“ начал свою работу в Салехарде. Спецдокладчик ООН по правам коренных народов, представитель народа майя из Гватемалы Франциско Кали Цай … решил провести исследование о положении мобильных коренных народов и представить рекомендации ГенАссамблее ООН», — написал Яунгад в своем telegram-канале.

На собрании Кали Цай поднимал такие вопросы, как: доступность к качественному образованию, медицине, современным технологиям и так далее для коренных народов. В течение двух дней они будут рассмотрены, а итоговый документ с рекомендациями отправят в ООН.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На салехардский семинар «Кочевые и полукочевые народы России» приехал специальный докладчик ООН по правам коренных народов Франциско Кали Цай. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Эдуард Яунгад. «Экспертный семинар „Кочевые и полукочевые народы России“ начал свою работу в Салехарде. Спецдокладчик ООН по правам коренных народов, представитель народа майя из Гватемалы Франциско Кали Цай … решил провести исследование о положении мобильных коренных народов и представить рекомендации ГенАссамблее ООН», — написал Яунгад в своем telegram-канале. На собрании Кали Цай поднимал такие вопросы, как: доступность к качественному образованию, медицине, современным технологиям и так далее для коренных народов. В течение двух дней они будут рассмотрены, а итоговый документ с рекомендациями отправят в ООН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...