В Салехард на семинар о кочевых народах приехал представитель ООН

09 марта 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Представитель ООН приехал в Салехард, чтобы задать вопросы на семинаре о кочевых народах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На салехардский семинар «Кочевые и полукочевые народы России» приехал специальный докладчик ООН по правам коренных народов Франциско Кали Цай. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Эдуард Яунгад. «Экспертный семинар „Кочевые и полукочевые народы России“ начал свою работу в Салехарде. Спецдокладчик ООН по правам коренных народов, представитель народа майя из Гватемалы Франциско Кали Цай … решил провести исследование о положении мобильных коренных народов и представить рекомендации ГенАссамблее ООН», — написал Яунгад в своем telegram-канале. На собрании Кали Цай поднимал такие вопросы, как: доступность к качественному образованию, медицине, современным технологиям и так далее для коренных народов. В течение двух дней они будут рассмотрены, а итоговый документ с рекомендациями отправят в ООН.

На салехардский семинар «Кочевые и полукочевые народы России» приехал специальный докладчик ООН по правам коренных народов Франциско Кали Цай. Об этом рассказал депутат Законодательного Собрания ЯНАО Эдуард Яунгад. «Экспертный семинар „Кочевые и полукочевые народы России“ начал свою работу в Салехарде. Спецдокладчик ООН по правам коренных народов, представитель народа майя из Гватемалы Франциско Кали Цай … решил провести исследование о положении мобильных коренных народов и представить рекомендации ГенАссамблее ООН», — написал Яунгад в своем telegram-канале. На собрании Кали Цай поднимал такие вопросы, как: доступность к качественному образованию, медицине, современным технологиям и так далее для коренных народов. В течение двух дней они будут рассмотрены, а итоговый документ с рекомендациями отправят в ООН.