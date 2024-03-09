В последний раз девушку видели 6 марта (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми ищут 24-летнюю девушку, которая вышла из ТРЦ «Планета». Ее видели в последний раз 6 марта, сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

«Устанавливается местонахождение Василисы Жениной, 24 года, Индустриальный район, город Пермь. Вечером 6 марта вышла из ТРЦ „Планета“, с тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщили в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Приметы девушки: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, короткие светло-русые кудрявые волосы и карие глаза. Она была одета в бежевое пальто, голубые джинсы, черные ботинки и водолазку цвета фуксии.

Подруга пропавшей Марина рассказала изданию 59.RU, что девушка может быть на Гайве с парнем по имени Эльдар. «Около недели назад она познакомилась с Эльдаром — очень навязчивым молодым человеком, который с первых дней начал ей говорить, что она его девушка, его жена и звать ее переехать к нему. На это Вася реагировала с удивлением. Примерно через три часа после пропажи, 6 марта, мне пришло сообщение от нее, где она пишет, что не хочет со мной общаться, любит Эльдара и останется жить у него», — сообщила девушка.

По словам подруги, ей позвонил Эльдар и спросил, почему везде размещена информация о пропаже Василисы. «Он сказал, что Вася не хочет ни с кем видеться, после чего передал ей трубку. Она пообещала, что перезвонит мне на следующий день, но так и не сделала это, а мой номер у нее заблокирован», — пояснила Марина.

Девушка вышла из ТРЦ «Планета» и пропала Фото: группа поискового отряда «Регион 59» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall-173793684_5754