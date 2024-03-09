Жительница ХМАО избила чужого ребенка из-за воздушного шарика

В Сургуте (ХМАО) днем 9 марта возле входа в ТЦ «Аура» женщина избила чужого ребенка. Очевидцы сообщают, что сын югорчанки не поделил воздушный шарик с другим мальчиком, поэтому рассерженная мать бросилась заступаться за свое чадо.
«Подрались два мальчика возле ТЦ „Аура“. Один из них за шарик начал избивать второго. После драки подбежала чья-то мама и начала избивать одного из них», — сообщают очевидцы в telegram-канале «К-Информ».
За мальчика, на которого напала женщина, вступались покупатели. Они с трудом оттащили женщину от испуганного ребенка.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
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