09 марта 2024
08 марта 2024

Жительница ХМАО избила чужого ребенка из-за воздушного шарика

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему детская безопасность. Курган, наказание, насилие, мальчик, домашнее насилие, ребенок, строгий родитель
Два мальчика не поделили воздушный шарик, и мама одного из них вступилась за своего ребенка Фото:

В Сургуте (ХМАО) днем 9 марта возле входа в ТЦ «Аура» женщина избила чужого ребенка. Очевидцы сообщают, что сын югорчанки не поделил воздушный шарик с другим мальчиком, поэтому рассерженная мать бросилась заступаться за свое чадо.

«Подрались два мальчика возле ТЦ „Аура“. Один из них за шарик начал избивать второго. После драки подбежала чья-то мама и начала избивать одного из них», — сообщают очевидцы в telegram-канале «К-Информ».

За мальчика, на которого напала женщина, вступались покупатели. Они с трудом оттащили женщину от испуганного ребенка.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.

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В Сургуте (ХМАО) днем 9 марта возле входа в ТЦ «Аура» женщина избила чужого ребенка. Очевидцы сообщают, что сын югорчанки не поделил воздушный шарик с другим мальчиком, поэтому рассерженная мать бросилась заступаться за свое чадо. «Подрались два мальчика возле ТЦ „Аура“. Один из них за шарик начал избивать второго. После драки подбежала чья-то мама и начала избивать одного из них», — сообщают очевидцы в telegram-канале «К-Информ». За мальчика, на которого напала женщина, вступались покупатели. Они с трудом оттащили женщину от испуганного ребенка. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать происшествие. На момент публикации новости ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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