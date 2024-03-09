У мужчины произошел конфликт с охранником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» семь сотрудников службы безопасности скрутили мужчину, устроившего дебош. Видео с инцидентом поделился очевидец.

«В „Гринвиче“ опять неспокойно сегодня. Мужчина устроил дебош и был скручен охраной ТРЦ», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца происшествия. Судя по видео, у мужчины произошел конфликт с одним из охранников, который не удалось решить мирным путем. В конце концов семь охранников совместными усилиями скрутили дебошира.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.