В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» семь сотрудников службы безопасности скрутили мужчину, устроившего дебош. Видео с инцидентом поделился очевидец.
«В „Гринвиче“ опять неспокойно сегодня. Мужчина устроил дебош и был скручен охраной ТРЦ», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца происшествия. Судя по видео, у мужчины произошел конфликт с одним из охранников, который не удалось решить мирным путем. В конце концов семь охранников совместными усилиями скрутили дебошира.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
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