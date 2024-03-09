09 марта 2024

В екатеринбургском ТЦ группа охранников скрутила дебошира. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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III съезд движения "В защиту человека труда". Екатеринбург, охрана, спецслужбы, фсо, охранник, наушник, федеральная служба охраны, агент
У мужчины произошел конфликт с охранником Фото:

В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» семь сотрудников службы безопасности скрутили мужчину, устроившего дебош. Видео с инцидентом поделился очевидец.

«В „Гринвиче“ опять неспокойно сегодня. Мужчина устроил дебош и был скручен охраной ТРЦ», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца происшествия. Судя по видео, у мужчины произошел конфликт с одним из охранников, который не удалось решить мирным путем. В конце концов семь охранников совместными усилиями скрутили дебошира.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

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В екатеринбургском торговом центре «Гринвич» семь сотрудников службы безопасности скрутили мужчину, устроившего дебош. Видео с инцидентом поделился очевидец. «В „Гринвиче“ опять неспокойно сегодня. Мужчина устроил дебош и был скручен охраной ТРЦ», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова очевидца происшествия. Судя по видео, у мужчины произошел конфликт с одним из охранников, который не удалось решить мирным путем. В конце концов семь охранников совместными усилиями скрутили дебошира. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-группу полиции Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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