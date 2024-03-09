В соцсетях появились мемные ролики о викторине «Достижения Югры»

10 марта 2024 в 19:44 Размер текста - 17 +

О викторине в соцсети размещаются видео в стиле сериала «слово пацана» Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В соцсетях появились мемные ролики, посвященные викторине «Достижения Югры». Сами видео распространяются в югорских пабликах в соцсети «ВКонтакте», а также в telegram-каналах. Призывы с участием в викторине обыгрываются в роликах в формах пародий на современный сериал типа «Слово пацана» или культовую советскую комедию «Карнавал». Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО считает, что такое промо рассчитано на то, что призывать разные целевые аудитории для участия в викторине. «Понятно, что ролик со „Словом пацана“ рассчитан на молодежь. А пародия на „Карнавал“ на более взрослую аудиторию. Главная задача — побудить к участию тех югорчан, кто еще не зарегистрировался», — сообщил инсайдер. В адрес организатора викторины «Достижения Югры» — учреждение «Открытый регион» отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что югорчане могут ответить на несколько вопросов из истории ХМАО и рассчитывать на получение ценных подарков. Среди них квартиры, автомобили и многое другое. Определение победителей викторины состоится с 15 по 17 марта.

В соцсетях появились мемные ролики, посвященные викторине «Достижения Югры». Сами видео распространяются в югорских пабликах в соцсети «ВКонтакте», а также в telegram-каналах. Призывы с участием в викторине обыгрываются в роликах в формах пародий на современный сериал типа «Слово пацана» или культовую советскую комедию «Карнавал». Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО считает, что такое промо рассчитано на то, что призывать разные целевые аудитории для участия в викторине. «Понятно, что ролик со „Словом пацана“ рассчитан на молодежь. А пародия на „Карнавал“ на более взрослую аудиторию. Главная задача — побудить к участию тех югорчан, кто еще не зарегистрировался», — сообщил инсайдер. В адрес организатора викторины «Достижения Югры» — учреждение «Открытый регион» отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что югорчане могут ответить на несколько вопросов из истории ХМАО и рассчитывать на получение ценных подарков. Среди них квартиры, автомобили и многое другое. Определение победителей викторины состоится с 15 по 17 марта.