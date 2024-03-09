09 марта 2024
08 марта 2024

В соцсетях появились мемные ролики о викторине «Достижения Югры»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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О викторине в соцсети размещаются видео в стиле сериала «слово пацана» Фото:
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В соцсетях появились мемные ролики, посвященные викторине «Достижения Югры». Сами видео распространяются в югорских пабликах в соцсети «ВКонтакте», а также в telegram-каналах.

Призывы с участием в викторине обыгрываются в роликах в формах пародий на современный сериал типа «Слово пацана» или культовую советскую комедию «Карнавал». Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО считает, что такое промо рассчитано на то, что призывать разные целевые аудитории для участия в викторине. «Понятно, что ролик со „Словом пацана“ рассчитан на молодежь. А пародия на „Карнавал“ на более взрослую аудиторию. Главная задача — побудить к участию тех югорчан, кто еще не зарегистрировался», — сообщил инсайдер.

В адрес организатора викторины «Достижения Югры» — учреждение «Открытый регион» отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало о том, что югорчане могут ответить на несколько вопросов из истории ХМАО и рассчитывать на получение ценных подарков. Среди них квартиры, автомобили и многое другое. Определение победителей викторины состоится с 15 по 17 марта.

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В соцсетях появились мемные ролики, посвященные викторине «Достижения Югры». Сами видео распространяются в югорских пабликах в соцсети «ВКонтакте», а также в telegram-каналах. Призывы с участием в викторине обыгрываются в роликах в формах пародий на современный сериал типа «Слово пацана» или культовую советскую комедию «Карнавал». Источник URA.RU в политическом истеблишменте ХМАО считает, что такое промо рассчитано на то, что призывать разные целевые аудитории для участия в викторине. «Понятно, что ролик со „Словом пацана“ рассчитан на молодежь. А пародия на „Карнавал“ на более взрослую аудиторию. Главная задача — побудить к участию тех югорчан, кто еще не зарегистрировался», — сообщил инсайдер. В адрес организатора викторины «Достижения Югры» — учреждение «Открытый регион» отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что югорчане могут ответить на несколько вопросов из истории ХМАО и рассчитывать на получение ценных подарков. Среди них квартиры, автомобили и многое другое. Определение победителей викторины состоится с 15 по 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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