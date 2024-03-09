В Екатеринбурге полицейские поймали таксиста без прав

10 марта 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы составили административный протокол Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге ночью 10 марта инспекторы ГИБДД остановили 26-летнего водителя такси, который отвозил девушку. При проверке документов оказалось, что мужчина лишен водительских прав, из-за чего силовики оформили автомобилиста, рассказала очевидица. «Инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобиль из-за странного госномера. При проверке документов оказалось, что у водителя нет прав», — передает E1.RU слова очевидица. По ее словам, водитель такси в разговоре с инспекторами вел себя агрессивно и ругался. В ГИБДД отметили, что 26-летний автомобилист ранее был лишен водительских прав. « Оформлен сотрудниками ДПС за управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительского удостоверения», — пояснили в ведомстве.

В Екатеринбурге ночью 10 марта инспекторы ГИБДД остановили 26-летнего водителя такси, который отвозил девушку. При проверке документов оказалось, что мужчина лишен водительских прав, из-за чего силовики оформили автомобилиста, рассказала очевидица. «Инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобиль из-за странного госномера. При проверке документов оказалось, что у водителя нет прав», — передает E1.RU слова очевидица. По ее словам, водитель такси в разговоре с инспекторами вел себя агрессивно и ругался. В ГИБДД отметили, что 26-летний автомобилист ранее был лишен водительских прав. « Оформлен сотрудниками ДПС за управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительского удостоверения», — пояснили в ведомстве.