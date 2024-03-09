09 марта 2024

В Екатеринбурге полицейские поймали таксиста без прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Автоинспекторы составили административный протокол Фото:

В Екатеринбурге ночью 10 марта инспекторы ГИБДД остановили 26-летнего водителя такси, который отвозил девушку. При проверке документов оказалось, что мужчина лишен водительских прав, из-за чего силовики оформили автомобилиста, рассказала очевидица.

«Инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобиль из-за странного госномера. При проверке документов оказалось, что у водителя нет прав», — передает E1.RU слова очевидица. По ее словам, водитель такси в разговоре с инспекторами вел себя агрессивно и ругался.

В ГИБДД отметили, что 26-летний автомобилист ранее был лишен водительских прав. « Оформлен сотрудниками ДПС за управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительского удостоверения», — пояснили в ведомстве.

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В Екатеринбурге ночью 10 марта инспекторы ГИБДД остановили 26-летнего водителя такси, который отвозил девушку. При проверке документов оказалось, что мужчина лишен водительских прав, из-за чего силовики оформили автомобилиста, рассказала очевидица. «Инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобиль из-за странного госномера. При проверке документов оказалось, что у водителя нет прав», — передает E1.RU слова очевидица. По ее словам, водитель такси в разговоре с инспекторами вел себя агрессивно и ругался. В ГИБДД отметили, что 26-летний автомобилист ранее был лишен водительских прав. « Оформлен сотрудниками ДПС за управление транспортным средством лицом, ранее лишенным водительского удостоверения», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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