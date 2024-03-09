09 марта 2024
08 марта 2024

Пермским студентам и преподавателям поступают угрозы от мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Сообщения с угрозами поступают от мошенников Фото:

Студентам и преподавателям Пермского государственного национального исследовательского университета начали поступать сообщения с угрозами. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.

«В течение последних двух дней мошенники отправляют студентам и сотрудникам университета сообщения с угрозами. Все случаи проверяются силовыми структурами и службой безопасности», — сообщили в telegram-канале учебного заведения.

Уточняется, что на данный момент посторонних предметов в кампусе ПГНИУ не обнаружено. Учебный процесс продолжится в понедельник согласно расписанию.

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Студентам и преподавателям Пермского государственного национального исследовательского университета начали поступать сообщения с угрозами. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения. «В течение последних двух дней мошенники отправляют студентам и сотрудникам университета сообщения с угрозами. Все случаи проверяются силовыми структурами и службой безопасности», — сообщили в telegram-канале учебного заведения. Уточняется, что на данный момент посторонних предметов в кампусе ПГНИУ не обнаружено. Учебный процесс продолжится в понедельник согласно расписанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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