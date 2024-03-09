Пермским студентам и преподавателям поступают угрозы от мошенников

Сообщения с угрозами поступают от мошенников
Студентам и преподавателям Пермского государственного национального исследовательского университета начали поступать сообщения с угрозами. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.
«В течение последних двух дней мошенники отправляют студентам и сотрудникам университета сообщения с угрозами. Все случаи проверяются силовыми структурами и службой безопасности», — сообщили в telegram-канале учебного заведения.
Уточняется, что на данный момент посторонних предметов в кампусе ПГНИУ не обнаружено. Учебный процесс продолжится в понедельник согласно расписанию.
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