10 марта 2024

Кадыров поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан

© Служба новостей «URA.RU»
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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан,  stock
Рамзан Кадыров обратился к соотечественникам Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман РФ с началом священного месяца Рамадан. Поздравление главы региона опубликовано в Telegram.

«Я от всего сердца поздравляю чеченский народ, всех мусульман республики и России, всю умму Посланника Аллаха <…> с наступлением священного месяца Рамадан. Желаю всем здоровья для соблюдения всех предписаний Корана и сунны» — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер добавил, что этот месяц дает возможность всем преобразиться, стать лучше и избавиться от всего скверного.

Рамадан — это время обязательного поста для мусульман. В эти дни учатся смирению и покаянию. URA.RU подготовило подробный материал о том, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в священный месяц.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман РФ с началом священного месяца Рамадан. Поздравление главы региона опубликовано в Telegram. «Я от всего сердца поздравляю чеченский народ, всех мусульман республики и России, всю умму Посланника Аллаха <…> с наступлением священного месяца Рамадан. Желаю всем здоровья для соблюдения всех предписаний Корана и сунны» — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер добавил, что этот месяц дает возможность всем преобразиться, стать лучше и избавиться от всего скверного. Рамадан — это время обязательного поста для мусульман. В эти дни учатся смирению и покаянию. URA.RU подготовило подробный материал о том, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в священный месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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