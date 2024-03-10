Кадыров поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан

Рамзан Кадыров обратился к соотечественникамФото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман РФ с началом священного месяца Рамадан. Поздравление главы региона опубликовано в Telegram.
«Я от всего сердца поздравляю чеченский народ, всех мусульман республики и России, всю умму Посланника Аллаха <…> с наступлением священного месяца Рамадан. Желаю всем здоровья для соблюдения всех предписаний Корана и сунны» — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер добавил, что этот месяц дает возможность всем преобразиться, стать лучше и избавиться от всего скверного.
Рамадан — это время обязательного поста для мусульман. В эти дни учатся смирению и покаянию. URA.RU подготовило подробный материал о том, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в священный месяц.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман РФ с началом священного месяца Рамадан. Поздравление главы региона опубликовано в Telegram. «Я от всего сердца поздравляю чеченский народ, всех мусульман республики и России, всю умму Посланника Аллаха <…> с наступлением священного месяца Рамадан. Желаю всем здоровья для соблюдения всех предписаний Корана и сунны» — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Чеченский лидер добавил, что этот месяц дает возможность всем преобразиться, стать лучше и избавиться от всего скверного. Рамадан — это время обязательного поста для мусульман. В эти дни учатся смирению и покаянию. URA.RU подготовило подробный материал о том, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать в священный месяц.