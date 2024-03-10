10 марта 2024
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В ЯНАО до конца 2024 года откроются три новые арт-резиденции

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация итогов арт-резиденции «Вещь не в себе». Екатеринбург, вещь не в себе
До конца 2025 Артюхов планирует открыть арт-резиденции по всему ЯНАО Фото:

До конца 2024 года в ЯНАО будут открыты три новые арт-резиденции. Они появятся в Лабытнанги, Тарко-Сале и Новом Уренгое, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

«Мы создаем целую сеть по региону. <…> Готовимся к открытию в Новом Уренгое арт-резиденции, в Лабытнанги в этом году откроем, в Тарко-Сале», — рассказал Артюхов ТАСС.

В планах губернатора открыть такие пространства по всему Ямалу до конца 2025 года. Также округ начал работу созданием первой в стране детской арт-резиденции.

Арт-резиденция «Миксер» из Ноябрьска (ЯНАО) стала лучшим молодежным пространством страны. Она заняла первое место в премии молодежных достижений «Время молодых» в номинации «Место молодых».

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До конца 2024 года в ЯНАО будут открыты три новые арт-резиденции. Они появятся в Лабытнанги, Тарко-Сале и Новом Уренгое, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. «Мы создаем целую сеть по региону. <…> Готовимся к открытию в Новом Уренгое арт-резиденции, в Лабытнанги в этом году откроем, в Тарко-Сале», — рассказал Артюхов ТАСС. В планах губернатора открыть такие пространства по всему Ямалу до конца 2025 года. Также округ начал работу созданием первой в стране детской арт-резиденции. Арт-резиденция «Миксер» из Ноябрьска (ЯНАО) стала лучшим молодежным пространством страны. Она заняла первое место в премии молодежных достижений «Время молодых» в номинации «Место молодых».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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