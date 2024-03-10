В ЯНАО до конца 2024 года откроются три новые арт-резиденции

До конца 2024 года в ЯНАО будут открыты три новые арт-резиденции. Они появятся в Лабытнанги, Тарко-Сале и Новом Уренгое, сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.
«Мы создаем целую сеть по региону. <…> Готовимся к открытию в Новом Уренгое арт-резиденции, в Лабытнанги в этом году откроем, в Тарко-Сале», — рассказал Артюхов ТАСС.
В планах губернатора открыть такие пространства по всему Ямалу до конца 2025 года. Также округ начал работу созданием первой в стране детской арт-резиденции.
Арт-резиденция «Миксер» из Ноябрьска (ЯНАО) стала лучшим молодежным пространством страны. Она заняла первое место в премии молодежных достижений «Время молодых» в номинации «Место молодых».
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