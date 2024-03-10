Туристы переживают за экологию озера Большой Кисегач Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области туристы, гуляющие по территории санатория «Кисегач» в Чебаркульском районе, обратили внимание на зловонную реку, впадающую в озеро Большой Кисегач. Об этом они рассказали в соцсети.

«Вот перетекает вода из озера Теренкуль (озеро закрыто для купания из-за хозяйственно-бытовых стоков — прим. URA.RU) в озеро Большой Кисегач. Ароматы [стоят здесь] просто ужасные, сероводород разошелся по всей округе. Зловонная канава», — говорит туристка Екатерина в видео, размещенном в городской группе в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов женщины, она не знает, как в этом году отдыхающие будут купаться в озере Большой Кисегач, тем более возле санатория. У нее самой после увиденного нет желания сюда приезжать летом.

Редакция URA.RU направила запрос в министерство экологии Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.