10 марта 2024
09 марта 2024

Туристов напугала зловонная река, впадающая в челябинское озеро Большой Кисегач. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, баня, зима, озеро, природа, рыбацкий домик
Туристы переживают за экологию озера Большой Кисегач Фото:

В Челябинской области туристы, гуляющие по территории санатория «Кисегач» в Чебаркульском районе, обратили внимание на зловонную реку, впадающую в озеро Большой Кисегач. Об этом они рассказали в соцсети.

«Вот перетекает вода из озера Теренкуль (озеро закрыто для купания из-за хозяйственно-бытовых стоков — прим. URA.RU) в озеро Большой Кисегач. Ароматы [стоят здесь] просто ужасные, сероводород разошелся по всей округе. Зловонная канава», — говорит туристка Екатерина в видео, размещенном в городской группе в социальной сети «ВКонтакте».

Со слов женщины, она не знает, как в этом году отдыхающие будут купаться в озере Большой Кисегач, тем более возле санатория. У нее самой после увиденного нет желания сюда приезжать летом.

Редакция URA.RU направила запрос в министерство экологии Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.

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В Челябинской области туристы, гуляющие по территории санатория «Кисегач» в Чебаркульском районе, обратили внимание на зловонную реку, впадающую в озеро Большой Кисегач. Об этом они рассказали в соцсети. «Вот перетекает вода из озера Теренкуль (озеро закрыто для купания из-за хозяйственно-бытовых стоков — прим. URA.RU) в озеро Большой Кисегач. Ароматы [стоят здесь] просто ужасные, сероводород разошелся по всей округе. Зловонная канава», — говорит туристка Екатерина в видео, размещенном в городской группе в социальной сети «ВКонтакте». Со слов женщины, она не знает, как в этом году отдыхающие будут купаться в озере Большой Кисегач, тем более возле санатория. У нее самой после увиденного нет желания сюда приезжать летом. Редакция URA.RU направила запрос в министерство экологии Челябинской области. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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