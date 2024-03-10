Анимационный фильм «Мальчик и птица» Миядзаки завоевал «Оскар»

«Мальчик и птица» стал вторым аниме-фильмом, получившим «Оскар»
Мультфильм «Мальчик и птица», созданный одним из лучших мультипликаторов мира Хаяо Миядзаки, завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Это стало известно во время эфира главной голливудской премии, которая транслируется на телеканале ABC.
«Мальчик и птица» от Хаяо Миядзаки стал лучшим полнометражным анимационным фильмом,
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