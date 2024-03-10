10 марта 2024

Анимационный фильм «Мальчик и птица» Миядзаки завоевал «Оскар»

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Дискордантная пара Алена и Стас. Екатеринбург , оскар статуэтки
«Мальчик и птица» стал вторым аниме-фильмом, получившим «Оскар» Фото:

Мультфильм «Мальчик и птица», созданный одним из лучших мультипликаторов мира Хаяо Миядзаки, завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Это стало известно во время эфира главной голливудской премии, которая транслируется на телеканале ABC.

«Мальчик и птица» от Хаяо Миядзаки стал лучшим полнометражным анимационным фильмом, следует из эфира трансляции. Примечательно, что это второй аниме-фильм, который получил «Оскар» за всю историю премии.

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Мультфильм «Мальчик и птица», созданный одним из лучших мультипликаторов мира Хаяо Миядзаки, завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Это стало известно во время эфира главной голливудской премии, которая транслируется на телеканале ABC. «Мальчик и птица» от Хаяо Миядзаки стал лучшим полнометражным анимационным фильмом, следует из эфира трансляции. Примечательно, что это второй аниме-фильм, который получил «Оскар» за всю историю премии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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