Развлечения Анимационный фильм «Мальчик и птица» Миядзаки завоевал «Оскар» 11 марта 2024 в 04:47 Размер текста - 17 + «Мальчик и птица» стал вторым аниме-фильмом, получившим «Оскар» Фото: Анна Майорова © URA.RU Мультфильм «Мальчик и птица», созданный одним из лучших мультипликаторов мира Хаяо Миядзаки, завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Это стало известно во время эфира главной голливудской премии, которая транслируется на телеканале ABC. «Мальчик и птица» от Хаяо Миядзаки стал лучшим полнометражным анимационным фильмом, следует из эфира трансляции. Примечательно, что это второй аниме-фильм, который получил «Оскар» за всю историю премии. Мультфильм «Мальчик и птица», созданный одним из лучших мультипликаторов мира Хаяо Миядзаки, завоевал «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Это стало известно во время эфира главной голливудской премии, которая транслируется на телеканале ABC. «Мальчик и птица» от Хаяо Миядзаки стал лучшим полнометражным анимационным фильмом, следует из эфира трансляции. Примечательно, что это второй аниме-фильм, который получил «Оскар» за всю историю премии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям