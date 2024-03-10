10 марта 2024

Актер Джон Сина вышел на премию «Оскар» голым

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший рестлер Джон Сина вышел вручать премию «Оскар» за лучшие костюмы
Бывший рестлер Джон Сина вышел вручать премию «Оскар» за лучшие костюмы Фото:

Американский актер и рестлер Джон Сина вышел на объявление премии «Оскар» голым. Это следует из трансляции на телеканале ABC.

Джон Сина вышел голым на сцену представлять номинантов за лучшие костюмы, следует из эфира телеканала. Награду за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные».

В Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта проходит премия «Оскар». Церемония проходит в знаменитом театре «Долби». С 2020 года организаторы премии решили проводить «Оскар» весной. Этот год стал особенным для кинематографистов и зрителей: после пандемии наградной сезон увеличился на полтора месяца, предоставив всем больше времени для ознакомления с номинированными лентами.

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Американский актер и рестлер Джон Сина вышел на объявление премии «Оскар» голым. Это следует из трансляции на телеканале ABC. Джон Сина вышел голым на сцену представлять номинантов за лучшие костюмы, следует из эфира телеканала. Награду за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные». В Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта проходит премия «Оскар». Церемония проходит в знаменитом театре «Долби». С 2020 года организаторы премии решили проводить «Оскар» весной. Этот год стал особенным для кинематографистов и зрителей: после пандемии наградной сезон увеличился на полтора месяца, предоставив всем больше времени для ознакомления с номинированными лентами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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