Актер Джон Сина вышел на премию «Оскар» голым

11 марта 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

Бывший рестлер Джон Сина вышел вручать премию «Оскар» за лучшие костюмы Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Американский актер и рестлер Джон Сина вышел на объявление премии «Оскар» голым. Это следует из трансляции на телеканале ABC. Джон Сина вышел голым на сцену представлять номинантов за лучшие костюмы, следует из эфира телеканала. Награду за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные». В Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта проходит премия «Оскар». Церемония проходит в знаменитом театре «Долби». С 2020 года организаторы премии решили проводить «Оскар» весной. Этот год стал особенным для кинематографистов и зрителей: после пандемии наградной сезон увеличился на полтора месяца, предоставив всем больше времени для ознакомления с номинированными лентами.

Американский актер и рестлер Джон Сина вышел на объявление премии «Оскар» голым. Это следует из трансляции на телеканале ABC. Джон Сина вышел голым на сцену представлять номинантов за лучшие костюмы, следует из эфира телеканала. Награду за лучшие костюмы получил фильм «Бедные-несчастные». В Лос-Анджелесе в ночь на 11 марта проходит премия «Оскар». Церемония проходит в знаменитом театре «Долби». С 2020 года организаторы премии решили проводить «Оскар» весной. Этот год стал особенным для кинематографистов и зрителей: после пандемии наградной сезон увеличился на полтора месяца, предоставив всем больше времени для ознакомления с номинированными лентами.