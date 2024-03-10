10 марта 2024

Актер Роберт Дауни-младший выиграл свой первый «Оскар»

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Дискордантная пара Алена и Стас. Екатеринбург , оскар статуэтки
Роберт Дауни-младший выиграл свой «первый Оскар» Фото:

Актер Роберт Дауни-младший выиграл «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Это следует из эфира телеканала CNN.

«Роберт Дауни-младший получил „Оскар“ за лучшую мужскую роль второго плана в фильме „Оппенгеймер“», — следует из эфира трансляции. Для Роберта Дауни-младшего это первый «Оскар».

Ночью 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар», которая прошла в известном театре «Долби». С 2020 года решено было перенести проведение «Оскара» на весенний период. Текущий год выделился для киноиндустрии и аудитории: после пандемии продолжительность сезона награждения была увеличена на полтора месяца, давая больше времени для знакомства с фильмами-номинантами.

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Актер Роберт Дауни-младший выиграл «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Это следует из эфира телеканала CNN. «Роберт Дауни-младший получил „Оскар“ за лучшую мужскую роль второго плана в фильме „Оппенгеймер“», — следует из эфира трансляции. Для Роберта Дауни-младшего это первый «Оскар». Ночью 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар», которая прошла в известном театре «Долби». С 2020 года решено было перенести проведение «Оскара» на весенний период. Текущий год выделился для киноиндустрии и аудитории: после пандемии продолжительность сезона награждения была увеличена на полтора месяца, давая больше времени для знакомства с фильмами-номинантами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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